Ron DeSantis. Quem é o rival de Trump na corrida à Casa Branca?

DeSantis vs Disney



DeSantis tem estado envolvido numa luta pública com a Walt Disney Co, que manifestou a sua oposição à lei que proíbe o ensino de assuntos relacionados com a orientação sexual e a identidade de género nas escolas da Florida.

Como resposta, o governador nomeou uma equipa para administrar o distrito especial atribuído pelas autoridades, em 1960, à Disney World e que a empresa administrava com completa autonomia, como se tratasse de um governo local. A junta designada por DeSantis anulou este acordo.

A empresa respondeu com uma ação judicial, na qual denuncia o facto de a Administração ter assumido o controlo do parque de diversões, em Orlando, como parte de "uma campanha de retaliação política" por parte do executivo. A Disney abandonou também os planos de construção de um campus empresarial de quase mil milhões de dólares no centro da Florida, que teria criado 2.000 novos empregos.

Arranque de campanha no Twitter marcado por falhas técnicas

O lançamento da corrida presidencial de Ron DeSantis no Twitter foi marcado por falhas técnicas, num evento conduzido pelo diretor executivo da rede social, Elon Musk, e repetidamente interrompido por alegados "problemas nos servidores".

Aquele que seria o primeiro evento da campanha, e ao qual centenas de milhares de pessoas estariam a tentar aceder, foi constantemente interrompido na quarta-feira, quando os servidores do Twitter aparentemente não conseguiram dar resposta.

“Os servidores estão um pouco sobrecarregados”, ouviu-se Elon Musk dizer na transmissão de áudio ao vivo na plataforma.

O evento com Musk seria uma oportunidade para o governador comunicar em direto as suas intenções, mas começou com atrasos e vários problemas de transmissão, até que o candidato conseguiu anunciar a candidatura ao público que o aguardava.

Vários utilizadores do Twitter recorreram à rede social para criticar as falhas na transmissão, situação que foi aproveitada por adversários políticos.