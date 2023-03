​ONU preparada para entrar em 72 horas em territórios recuperados pela Ucrânia

Quantos milhões de pessoas recebem neste momento ajuda alimentar das Nações Unidas?

Em 2022, chegámos a mais de 12 milhões de pessoas aqui na Ucrânia com ajuda alimentar. Ajudámos também com sistemas médicos a quase 10 milhões de pessoas. No total, juntando todas as organizações humanitárias, a ONU e todas as associações locais com quem trabalhamos, chegámos a quase 16 milhões de pessoas com ajuda humanitária.

Quando estivemos na zona da frente vimos muitas lonas azuis do ACNUR protegendo de alguma forma casas destruídas. As pessoas estão a tentar montar telhados nas casas. A ONU vai ajudar a reconstruir essas casas com materiais como madeira?

Já estamos a ajudar as pessoas a reconstruir casas com outros materiais. A lona talvez seja o material mais fácil para fazer face à urgência de tapar uma janela destruída pelos estilhaços de um bombardeamento. Mas já desde o ano passado começámos a prestar outro tipo de ajuda para conseguir colocar telhados e tapar portas e janelas com madeira.

A nossa ajuda humanitária é de emergência, não estamos a reconstruir as casas para ficarem como antes. Há uma outra parte da ONU, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que está a fazer um estudo para determinar essas necessidades. No nosso trabalho humanitário é mesmo para fazer com que as pessoas tenham as condições mínimas para enfrentar o Inverno sem correr riscos.

Há vilas inteiras destruídas perto da frente de batalha nas regiões de Kherson, Donetsk e Kharkiv. Muitas vezes a nossa capacidade não nos permite reconstruir tudo isso de uma vez. O que fazemos é estabelecer centros para essas pessoas que estão deslocadas poderem sobreviver até que a reconstrução comece.

Essa ajuda inclui a distribuição de água e de geradores de emergência?

O nosso trabalho, desde outubro, até agora foi trazer ajuda urgente para fazer frente à crise energética que tínhamos aqui na Ucrânia. A infraestrutura energética foi bombardeada nesse período, causando uma crise energética brutal numa altura em que estávamos no meio do Inverno.

A ONU e os seus parceiros compraram cerca de 4.000 geradores para conseguir que os serviços mais básicos funcionassem. Hospitais, escolas ou bombas de fornecimento de água não podem funcionar sem eletricidade. O nosso trabalho foi fazer essa compra e doação de geradores ao Governo ucraniano.

Parecia que a crise energética tinha passado, mas, no passado dia 9, vimos que essa realidade não é estável, com várias cidades e regiões da Ucrânia novamente bombardeadas, afetando as infraestruturas energéticas. Isso tem grandes consequências para a população civil. Por isso o trabalho de distribuição de geradores vai continuar à medida que seja necessário.

Há cidades na Ucrânia que ficaram sem água potável desde o início da guerra. Mykolaiv, com meio milhão de pessoas, é um desses casos em que metade fugiu e outra metade está lá, sem água potável desde o começo da guerra. O Governo ucraniano fez o possível para recuperar o sistema, com a nossa ajuda, mas não funciona porque parte da infraestrutura tem áreas sob controlo da Rússia onde não podemos chegar. Há várias localidades perto da linha da frente que estão a sofrer com a mesma situação. Do outro lado, a cidade de Donetsk, que está sob controlo da Federação Russa, não tem água potável de maneira regular. As pessoas conseguem tirar água da torneira duas vezes por semana. Isso traz grandes riscos para a saúde das pessoas.