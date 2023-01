Mais de 20 mortos e 43 desaparecidos em Dnipro. Putin fala em "dinâmica positiva" na guerra

Este foi o maior ataque desde a trégua de Natal decretada pelo Presidente russo.

Vladimir Putin disse à televisão estatal russa que o que ele chama de “operação militar especial” na Ucrânia ganhou um impulso positivo, avançou este domingo a agência Reuters.

O presidente russo disse à estação Rossiya 1 que esperava que os soldados entregassem mais vitórias depois de a Rússia reivindicar a conquista da cidade ucraniana de Soledar. A Ucrânia ainda não deu a cidade por perdida.

“A dinâmica é positiva”, disse Putin à televisão estatal quando questionado sobre a tomada de Soledar. “Tudo se está a desenvolver no âmbito do plano do Ministério da Defesa e do Estado-Maior”, declarou.

“E espero que nossos combatentes nos satisfaçam ainda mais com os resultados de seu combate”, disse Putin.

A Rússia admitiu, entretanto, que atingiu no sábado o sistema de comando e controlo militar e instalações energéticas da Ucrânia, sem mencionar o míssil que atingiu um prédio em Dnipro e que matou pelo menos 21 civis.

"Em 14 de janeiro, um ataque com mísseis foi realizado contra o sistema de comando e controlo militar da Ucrânia e instalações de energia. Todos os objetos designados foram atingidos. O alvo foi atingido", disse o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, no relatório diário de guerra.

[notícia atualizada às 15h49 - número de mortes aumento para 25 e m Dnipro]