As sete mensagens que marcaram o discurso de tomada de posse de Lula

Este domingo, no primeiro dia do ano, o Brasil virou a página. Jair Bolsonaro já tinha dito adeus ainda em 2022, quando viajou para os Estados Unidos, e Lula da Silva disse olá aos brasileiros, agora oficialmente como 39.º Presidente do país.

Ao longo do dia da tomada de posse, tanto no Congresso Nacional, como diante do público, em Brasília, Lula reforçou uma "mensagem de esperança e de reconstrução".

"Ao ódio, responderemos com amor. À mentira, com a verdade. Ao terror e violência, responderemos com as leis e suas mais duras consequências."