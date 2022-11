​Jordan Bardella, a ascensão meteórica do protegido de Le Pen

Jordan Bardella, tido como o protegido de Marine Le Pen, nasceu em 1995, em Saint-Denis, uma das zonas mais pobres dos arredores de Paris e é descendente de uma família italiana que emigrou para França nos anos 60.



Desde cedo, demonstrou interesse pela política e, em 2012, com apenas 16 anos, entrou para a Frente Nacional, que, mais tarde, viria a tornar-se União Nacional. Era apenas o início da ascensão meteórica do “filho político” de Le Pen.

Nos anos seguintes, Bardella assumiu várias funções: foi eleito para o conselho regional de Paris e, durante as presidenciais de 2017, fez parte da equipa de campanha de Marine Le Pen; em setembro do mesmo ano, continuou a subir degraus na política e foi eleito porta-voz do partido. O jovem político ainda entrou para a universidade nesse período, mas nunca concluiu a licenciatura em Geografia.