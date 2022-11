EUA. O que são as "midterms"? E porque é que os Republicanos são favoritos a controlar o Congresso?

É já esta terça-feira que quase 250 milhões de norte-americanos são chamados às urnas, dois anos depois da vitória de Joe Biden sobre Donald Trump, nas Presidenciais de 2020.

Dois anos depois da vitória Democrata, são os Republicanos que partem como favoritos para conseguir ganharem controlo das duas câmaras do Congresso.

Mas, afinal, em que consistem as "midterms"? Porque é que os Republicanos partem em vantagem? E o que é que pode significar uma vitória Republicana para os próximos dois anos?

O que são as "midterms"?

As "midterms" são as eleições gerais que se realizam a meio de um mandato presidencial, geralmente, na terça-feira depois da primeira segunda-feira de novembro - daí a data de 8 de novembro, este ano.

Todos os 435 lugares da Câmara dos Representantes - a câmara baixa do Congresso - vão ser decididos pelos eleitores dos respetivos estados, assim como, aproximadamente, um terço dos mandatos do Senado - a câmara alta. Em 2022, serão 35 senadores a serem eleito dos 100 que ocupam o orgão legislativo. Um dos 35 só terá um mandato de quatro anos, em vez dos habituais seis, porque estará a substituir um senador que se vai reformar.

Além das eleições federais, 36 dos 50 estados que compõe o país vão escolher os seus governadores. A maioria destes representantes locais são eleitos por quatro anos, mas os governadores do Vermont e de New Hampshire são eleitos de dois em dois anos - ou seja, em 2024, vão voltar a ir a eleição.

Geralmente, as "midterms" têm uma taxa de abstenção superior à das Presidenciais. Em 2016, por exemplo, apenas 36,7% dos eleitores elegíveis foram às urnas. No entanto, em 2018, a meio do mandato de Trump, houve um aumento significativo para 50% de participação.

As "midterms" têm tendência a servir de contrabalança ao mandato presidencial, ou seja, costumam resultar numa formulação do Congresso que recompensa o partido da oposição e pune o partido que ocupa, no momento, a Casa Branca.

O que dizem as sondagens?



Devido ao vasto número de eleições, quer para a Câmara dos Representantes, quer para o Senado, as grandes projeções focam-se na probabilidade de cada partido controlar as duas principais câmaras, depois de ter em conta as sondagens locais, feitas em cada estado em que se realizam as eleições.

Neste momento, é unânime entre todas as sondagens e as próprias fontes dos dois partidos que os Republicanos vão tomar controlo da Câmara dos Representantes. O modelo do site "FiveThirtyEight" diz que os Republicanos têm 84% de hipóteses de ter o número de lugares desejados para conseguirem uma maioria na câmara baixa, enquanto os Democratas só têm 16% de chance. O modelo do "Decision Desk HQ" é mais conservador e dá apenas 78,8% de hipótese aos Republicanos - ainda um número considerável.

No Senado, tudo é mais complicado. Neste momento, todos os modelos de previsão definem o controlo do Senado como um "Toss Up", ou seja, estatisticamente, está no ar quem poderá tomar controlo da câmara alta do Congresso norte-americano. Isto é devido a certas eleições para o Senado estarem dentro da margem de erro das sondagens locais, sendo incerto para que lado os eleitores vão virar, no fim.

No entanto, os modelos atribuem uma ligeira vantagem ao Partido Republicano. O "FiveThirtyEight" diz que há 55% de chances de uma vitória "vermelha", enquanto os Democratas ficam-se pelos 45%. Já o "Decision Desk HQ" dão 57,2% de hipóteses aos Republicanos e só 42,8% aos Democratas.

Ambas as projeções concordam que, o mais provável, é que o partido vencedor só ter maioria por um senador (51/49 em 100).