Planeta acelera para o "inferno climático". Guterres pede escolha entre solidariedade ou "suicídio coletivo"

“Estamos numa auto-estrada para o inferno climático e temos o nosso pé no acelerador”. Foi desta forma que o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, descreveu esta segunda-feira de manhã o momento do planeta na conferência anual do clima da ONU, a COP27.

A única maneira de “acabar com todo o sofrimento” que daí resultará, segundo Guterres, é os vários países cooperarem. Se isso não acontecer, o resultado será o desaparecimento do planeta.

Numa altura em que a Terra, dentro de poucos dias, chegará à marca de oito mil milhões de seres humanos, o português que lidera as Nações Unidas, mostra-se muito preocupado com o presente e com o futuro.

“Estamos na lutar pelas nossas vidas. E estamos a perder. As emissões de gases de efeito estufa continuam a aumentar. As temperaturas globais continuam a subir. E nosso planeta está a aproximar-se rapidamente de pontos de inflexão que tornarão o caos climático irreversível”, alertou.