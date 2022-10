Ramos-Horta abre portas à repatriação de timorenses em situação de vulnerabilidade em Portugal

Encontro com timorenses vítimas de "problema global"



Ramos-Horta diz que tem encontro marcados com alguns dos timorenses que foram notícia, nas últimas semanas, por se encontrarem em situação de vulnerabilidade. Migrantes muitas vezes atraídos por falsas ofertas de emprego e que pagaram muito dinheiro por uma viagem.

"Vou vê-los, quero vê-los. Tenho muita penas deles, muitos são pessoas inocentes, ingénuas, que foram enganadas. Muitos até têm um bilhete de regresso a Timor falsificado, pagaram o dinheiro, recorreram a agiotas que lhes cobram 100% de juros sobre o empréstimo e têm um bilhete falso de regresso a Timor. Vou falar com eles de uma forma informal. Não quero politizar um problema que já está demasiado politizado", ressalva.

O Presidente de Timor-Leste reconhece que o problema é antigo: tem de ser resolvido no ponto de partida e isso só se faz com a cooperação dos vários países:

"Não quero dramatizar, o tráfico humano começa em Timor-Leste com grupos de pessoas sem escrúpulos que fazem disto negócio há décadas. No terreno, as nossas forças de segurança estão a trabalhar para travar o fenómeno na raiz, mas é necessária cooperação com as diferentes policias, porque o tráfico humano é um problema global."

Este é um dos problemas que vão marcar a agenda de Ramos-Horta, que está em Portugal em visita de Estado, a convite de Marcelo Rebelo de Sousa.