João Eduardo Correia. "A política no Brasil é como um Fla-Flu"

Atualmente com 29 anos, João Eduardo Correia chegou ao Brasil sem "curriculum". Já trabalhou no Cuiabá e, mais recentemente, no Vasco da Gama como treinador adjunto. Atualmente está desempregado, mas tem convites para regressar ao ativo.

Em entrevista à Renascença, o técnico lamenta a inveja para com os treinadores portugueses, mas diz que é no Brasil que quer fazer carreira, porque, segundo diz, qualquer clube tem as melhores condições de trabalho: ao nível das que se encontram dos chamados três grandes do futebol português.



Como foi a sua formação, como se tornou treinador?

Vem de muito cedo na minha vida. A maior parte das pessoas da minha geração, que são treinadores e trabalham com futebol, são influenciados pelo Mourinho. Comigo foi muito antes disso. Eu cresci num ambiente indiferente ao futebol, os meus pais não gostam de futebol, mas eu tinha um tio que era apaixonado pelo Benfica e me levava muito aos treinos e aos jogos.

Cresci a ver os treinos do Heynkes, e ao mesmo tempo os meus vizinhos mais velhos jogavam futebol no Football Manager. Com seis, sete anos, eu não via desenhos animados. Eu jogava jogos em que era treinador.

Fui crescendo, mas nunca com a ideia de ser treinador. Nem sabia se seria possível ser treinador, mas com a paixão do futebol, quando foi escolha da Universidade, e já tinha tudo certo para ir para a gestão, um amigo perguntou "por que não vais tirar desporto ou treno desportivo?” Eu nem sabia que esse curso existia e naquele dia abriu se uma luz. Um dia cheguei a casa e, contra tudo e contra todos, disse: “vou ser treinador”. O meu pai, por acaso, foi a única pessoa que me disse "gostei, fazes bem, vais fazer algo que tu gostas”, mas de praticamente toda a gente ouvir reações como “és maluco, vais ser treinador?” Que ia entrar num mundo que não controlo, onde não teria as condições de chegar onde outros chegaram, que é só para os filhos dos jogadores e para quem já foi jogador. Mas eu fiz a aposta e entrei com muita vontade de provar, e principalmente a mim mesmo, que eu conseguia. Então, desde o primeiro ano da universidade que eu dividia a universidade com o trabalho e comecei logo a estagiar numa equipa de futebol sénior.

Com 18 anos já era adjunto do Paulinho, que era um ex-jogador do Benfica, no 1º de Dezembro. Por isso, a partir dos 17 anos, cresci nos balneários de futebol sénior, de divisões mais baixas do futebol português, mas sempre com treinadores que já tinham passado pelo futebol profissional, enquanto treinadores e como jogadores. O meu trajeto até chegar ao futebol profissional começa dessa forma.

E há um momento em que se cruza com Mourinho...

Sim. Com 23 anos eu tornei-me o treinador principal de seniores mais jovem em Portugal. Depois de uma passagem pela China li um livro que me marcou muito: “Liderança, as lições de Mourinho”. Foi escrito por um dos seus melhores amigos, o Luis Lourenço, alguém com quem eu trocava algumas mensagens justamente por causa desse livro. Almoçamos algumas vezes e ele acabou por dizer que eu devia estagiar com Mourinho e que iria fazer tudo o que estava aso seu alcance. E lá fui estagiar com o Mourinho, curiosamente juntamente com o Ruben Amorim. O Mourinho era muito fechado a estágios, mas foi espetacular. É talvez uma das maiores personagens de sempre do futebol mundial.

Aprende-se muito com ele?

Como é que poderia não aprender? Principalmente num contexto inédito para mim e com abertura a 100% às ideias dele. E eu podia perguntar ao que quisesse, ou seja, foi muito bom para mim. A partir daquele momento eu fiquei muito melhor treinador, muito mais bem preparado para aquilo que vou encontrar daqui para a frente.

Entretanto, chega ao Brasil. Como é que isso acontece? Sabemos que, nesta altura, há um quadro de treinadores portugueses no Brasil, mas o João chega numa situação completamente diferente. Como é que chega ao Brasil?

O Brasil surge a partir de uma dificuldade, de um problema. Eu era treinador do Oeiras que estava para subir de divisão e, entretanto, surgiu a pandemia Covid e os campeonatos acabam por ser interrompidos. Foi uma frustração muito grande. Depois vou treinar o Olivais e Moscavide, chegamos à final da Taça de Lisboa, estava a lutar para subir de divisão e, novamente, os campeonatos são interrompidos em janeiro de 2021. Fiquei muito chateado! Aí comecei a pensar: “onde é que os campeonatos não pararam? Onde é que os campeonatos continuam e onde é que o treinador português está a ser valorizado? E aí vem logo à cabeça o Brasil e comecei a procurar, a enviar mensagens a treinadores que estavam sem clube. Muitos responderam, tive algumas reuniões e o Alberto Valentim, que foi jogador da Udinese e do Siena gostou do que eu apresentei. Basicamente era o que eu fazia no futebol distrital e ele achou que podia ser útil aqui no futebol profissional e acaba por apostar em mim como adjunto do Cuiabá, na primeira época do clube na principal divisão brasileira.

Como é que correu essa experiência?

Foi uma experiência espetacular num clube organizado. Comecei a entender aquilo que pode fazer, de facto, a diferença no futebol brasileiro e percebi que quero ficar aqui nos próximos anos por muitos fatores, desde estádios cheios a condições financeiras. Tenho o objetivo de me tornar treinador principal numa grande liga e isso, com certeza, irá acontecer aqui com mais rapidez e com estrutura.

Essa é uma boa questão: como é que é a organização do futebol brasileiro? Por vezes temos a ideia de que o Brasil pode ser um pouco caótico, um pouco desorganizado. Como é a estrutura do futebol no Brasil?

Neste momento é um futebol extremamente profissional, com a emoção que é característica do povo brasileiro, com a magia que é característica do futebol de rua, mas é um futebol que está a crescer muito. Está muito evoluído, principalmente a nível de infraestruturas, nas condições e centros de treino, nos estádios, na estrutura dos clubes. Vou dar um exemplo. No Vasco da Gama o clube era dividido em oito, nove departamentos. Tínhamos analistas de mercado que passam o tempo a observar jogadores para contratar. Estou a falar de cinco ou seis pessoas, quatro analistas de desempenho, fisiologistas, nutricionistas, psicólogos, tem de tudo e mais alguma coisa.