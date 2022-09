Giorgia Meloni. Quem é a líder da extrema-direita que reclama o poder em Itália?

Itália prepara-se para ter a primeira mulher a chefiar um Governo. No seu discurso da noite eleitoral, em Roma, a presidente do partido Irmãos de Itália (FdI), Giorgia Meloni, subiu ao palco para reclamar vitória nas legislativas e reivindicar a liderança do próximo Executivo.

Embora sem dados definitivos, disse haver uma indicação clara: “a de que os italianos escolheram um governo de centro-direita liderado pelo Irmãos de Itália”, garantindo que o partido irá governar "para todos".

De acordo com resultados parciais, a coligação de direita e extrema-direita – liderada pelo FdI e que reúne ainda a Liga, de Matteo Salvini, e o partido conservador Força Itália, de Silvio Berlusconi – obteve cerca de 43% dos votos nas legislativas.

O bloco de centro-esquerda, liderado pelo Partido Democrático, de Enrico Letta, deverá conseguir 26% dos votos.

Estas poderão ser as eleições menos participadas dado que a taxa de abstenção poderá atingir os 36%.

Mas, afinal, quem é a líder da extrema-direita que agora reclama para si o poder em Itália?

Durante a campanha, Giorgia Meloni procurou “suavizar” a sua imagem internamente e credibilizá-la externamente, contrariando o radicalismo de direita que rivais e potenciais parceiros tentaram colar-lhe.

Sob a liderança de Meloni, o partido Fratelli d’Italia (FDI, Irmãos de Itália), de extrema-direita, tornou-se no elo mais forte do centro-direita do país, um lugar que tomou à Liga, de Matteo Salvini, e que a leva por isso a reclamar a chefia de um Governo de coligação a três, se houver acordo com os outros partidos de direita.

Sílvio Berlusconi, líder da Força Itália e um dos parceiros da possível coligação, diz temer que Meloni e as suas posições extremas afastem os eleitores do seu partido.

Argumento usado também pelo mais perigoso rival de Meloni, Enrico Letta, líder do Partido Democrático italiano (PD, centro-esquerda).