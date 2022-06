Dia 116. Rússia prepara ataque à fronteira de Luhansk, armazém de comida destruído em Odessa

von der Leyen acredita que "Rússia já não pode ganhar a guerra"

A presidente da Comissão Europeia diz acreditar que "a Rússia já não pode ganhar a guerra na Ucrânia".

Em entrevista a vários orgãos de comunicação social, incluindo ao jornal "Público", Ursula von der Leyen admite estar "confiante" que o estatuto de país candidato vai mesmo ser concedido à Ucrânia.

A líder europeia enalteceu a importância da integração da Ucrânia, frisando que “é do interesse da UE ter uma democracia estável dentro das suas fronteiras, em vez de um Estado falhado”.

Armazém de comida destruído em Odessa

Um armazém com vários alimentos na cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, foi destruído por um missil russo, segundo informação do exército ucraniano.

De acordo com as tropas ucranianas, as forças pró-russas terão lançado um bombardeamento de 14 misseis, durante cerca de três horas, e que uma das explosões terá destruído o local.

Nenhum civil foi morto, segundo os relatos ainda por confirmar por parte de fontes independentes.