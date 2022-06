Dia 114. Europa aprova pedido de adesão da Ucrânia, Rússia alega ter "eliminado mercenários" portugueses

O 114.º dia de guerra fica marcado pela decisão da Comissão Europeia de recomendar ao Conselho que seja concedido à Ucrânia o estatuto de país candidato à adesão à União Europeia (UE).

É o culminar de uma iniciativa diplomática que, esta quinta-feira, já se tinha iniciado com a visita dos líderes europeus de Alemanha, França e Itália, a Kiev.

A Rússia alega que já conseguiu eliminar 19 mercenários portugueses durante a invasão da Ucrânia. No entanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) não tem registo de nenhuma morte portuguesa.

A Renascença resume os principais dados de mais um dia de conflito.



Comissão Europeia aprova pedido de adesão da Ucrânia

A Comissão Europeia recomendou ao Conselho que seja concedido à Ucrânia o estatuto de país candidato à adesão à UE, emitindo parecer semelhante para a Moldova, enquanto para a Geórgia entende serem necessários mais passos.

Relativamente às candidaturas da Ucrânia e da Moldova, o executivo comunitário entende que lhes deve ser concedido o estatuto de países candidatos à adesão "no pressuposto de que serão tomadas medidas numa série de áreas", enquanto relativamente à Geórgia propõe que lhe seja dada a "perspetiva" de se tornar membro, mas a concessão do estatuto de candidato apenas depois de "abordadas várias prioridades".

"Temos uma mensagem clara, que é: sim, a Ucrânia merece a perspetiva europeia, e sim, a Ucrânia deve ser acolhida como país candidato", anunciou em Bruxelas a presidente da Comissão Europeia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, disse que Portugal vai emitir uma opinião sobre a recomendação de Bruxelas para que seja concedido à Ucrânia o estatuto de país candidato à adesão depois de estudar o relatório.

"Estamos a estudar a recomendação, na próxima semana haverá um Conselho Europeu, e a nossa posição será em função da nossa leitura do relatório da Comissão Europeia", afirmou João Gomes Cravinho, na conferência de imprensa conjunta que decorreu em Lisboa depois do encontro com a líder da oposição na Bielorrússia, Sviatlana Tsikhanouskaya.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou a "decisão histórica" da Comissão Europeia de recomendar a concessão à Ucrânia do estatuto oficial de país candidato à UE.

"Estou grato a Ursula von der Leyen e a todos os membros da Comissão Europeia por uma decisão histórica", escreveu Zelensky na rede social Twitter.