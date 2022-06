Dia 100. A guerra com 2.300 horas a mais do que o previsto. E está para continuar

No entanto, o plano russo subestimou a capacidade das tropas ucranianas, que têm recebido armamento e do Ocidente, e têm infligido perdas consideráveis às forças russas.



A tentativa de tomar Kiev fracassou e Moscovo recentrou o foco no Donbass, a ambição inicial de Putin, mas que, segundo vários analistas, ficou muito aquém do retorno pretendido face ao esforço militar investido.

Para a memória futura deste conflito, estes foram os momentos-chave dos primeiros 100 dias de guerra na Ucrânia.

24 de fevereiro

Vladimir Putin anunciou uma "operação militar especial" para defender as "repúblicas" separatistas do Donbass no leste ucraniano, cuja independência tinha acabado de reconhecer unilateralmente. As forças terrestres russas entram em solo ucraniano.

26 de fevereiro

Putin já ordens ao exército para intensificar a ofensiva. Bruxelas aplica as primeiras sanções económicas a Moscovo e anuncia a compra do primeiro carregamento de armas para a Ucrânia.

28 de fevereiro

Ainda antes de concluída a primeira semana do conflito, delegações diplomáticas da Rússia e da Ucrânia fazem uma primeira aproximação.