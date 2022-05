Ucrânia. “Talvez sejam precisos 50 anos para haver reconciliação”

E qual é o papel das religiões na promoção da paz? Temos visto como o patriarca ortodoxo de Moscovo apoia esta ofensiva da Rússia, mas os líderes religiosos não têm responsabilidade acrescida nestes contextos, devendo ser promotores da paz e do perdão, e não instigadores da guerra?

A raíz da Igreja ortodoxa é a mesma da Igreja católica, o Deus é o mesmo. De facto, os líderes religiosos têm o dever moral, e espiritual também, de não se aliarem a políticas de guerra, ou a políticos que promovem as guerras, ainda mais uma guerra como esta, que não tem qualquer justificação. Parece que voltámos ao tempo medieval, as atrocidades que se têm cometido na Ucrânia parecem da Idade Média.

O patriarca Kirill é um aliado do regime russo, ele abençoou a guerra de Putin, o que já levou a cisões. Na Ucrânia há mais de 12 mil paróquias ligadas à Igreja ortodoxa russa, mas lembro-me de uma entrevista a um padre de Irpin, perto de Kiev, que contou que no momento em que viu Kirill abençoar os tanques e as armas de guerra pensou: ‘eu não quero que a minha paróquia continue a ter este vínculo à Igreja ortodoxa russa’; e rompeu, como a maior parte fez, com a Igreja mãe de Moscovo.

Os missionários da Consolata têm experiência de mediação de conflitos, nomeadamente na Colômbia. Foi através das Escolas de Perdão e Recociliação (ESPERE) que ajudaram a sarar as feridas de décadas de violência. Este projeto pode ajudar no caso da Ucrânia, numa fase pós-guerra?

Não apenas pode, como deve, mas teremos de ver como…

Mas, é possível?

É, porque de facto é um projeto muito bonito que tem trabalhado muito a metodologia e a prática de como se podem fazer estes processos de perdão e reconciliação, e ao longo destes anos tem dado muitos frutos, sobretudo em países de conflito, a começar pela Colômbia, onde surgiram as ESPERE...

Onde conseguiram que muitas vítimas dos guerrilheiros das FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) perdoassem aos agressores, e estes assumissem a sua culpa e participassem no processo de reconciliação...

E se ‘empoderassem’, porque eles mesmo passaram a ser mediadores. Participei num encontro internacional da rede das Escolas, onde estavam agressores e vítimas das FARC. Estavam os paramilitares e uma senhora a quem eles tinham matado um filho, e no final do encontro esta senhora e o agressor estavam sentados à mesma mesa. Tinham-se aproximado através do projeto e das experiências de encontro e de espiritualidade - e aqui falamos do perdão não apenas como elemento de espiritualidade cristã, mas como elemento de espiritualidade humana, transversal a todas as religiões. Lembro-me que no final deram um abraço prolongado, e algumas lágrimas caíram. Percebeu-se que aquilo foi sincero, os dois reencontraram-se no perdão, como processo de reconciliação.

Em Portugal, que está a acolher mihares de refugiados ucranianos, é uma possibilidade que possam vir a ser chamados para ajudar quem foge da guerra e traz estas feridas da alma?

Curiosamente o último curso que fizemos cá antes da pandemia – tivemos de interromper porque a metodologia dos cursos é necessariamente presencial - foi para voluntários do JRS, o Serviço Jesuíta aos Refugiados, para os ajudar a trabalhar esta dimensão. Porque há tantas feridas abertas, às vezes rancores e ressentimentos entre quem teve de fugir de guerras, de tantas situações adversas, de tanto ódio, e isto ajudou-os.

Nós hoje, na Consolata, estamos a acolher mais de 40 refugiados, mais de 30 no norte.

Ucranianos?

Antes dos ucranianos já tínhamos acolhido 27 refugiados em Águas Santas, num antigo seminário nosso, que vieram de campos de refugiados em Lesbos, oriundos sobretudo do norte de África. Agora temos ucranianos também, cerca de 20 no norte e 21 em Fátima.

Portanto, será natural que estas questões se coloquem e que trabalhem esta dimensão com eles?

Sim, claro.

O perdão é a chave que permite romper e quebrar os círculos viciosos de violência