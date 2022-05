Dia 87. Costa anuncia apoio financeiro em Kiev, Rússia a estudar troca de prisioneiros

Biden confirma apoio de 40 mil milhões de dólares

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou, este sábado, um decreto para apoiar a Ucrânia com mais de 40 mil milhões de dólares (37,8 mil milhões de euros) em assistência, para fazer face à invasão da Rússia.

Segundo a Associated Press (AP), a legislação, que foi aprovada pelo Congresso com o apoio de democratas e republicanos, aprofunda o compromisso dos EUA com a Ucrânia num momento de incerteza sobre o futuro da guerra, que vai para o seu quarto mês.

A Ucrânia defendeu Kiev com sucesso, o que obrigou a Rússia a reorientar a sua ofensiva para o leste do país, mas as autoridades americanas alertam para o potencial de um conflito prolongado.

O financiamento destina-se a apoiar a Ucrânia até setembro e supera a medida de emergência anterior, que disponibilizou 13,6 mil milhões de dólares (12,9 mil milhões de euros).

Rússia "vai estudar" troca de prisioneiros do batalhão Azov



A Rússia vai estudar a possibilidade de trocar combatentes do batalhão ucraniano Azov feitos prisioneiros pelo deputado e milionário ucraniano pró-russo Viktor Medvedchuk, declarou, este sábado, um negociador e parlamentar russo, Leonid Slutsky.