Dia 85. Rússia dá 14 dias a cinco funcionários diplomáticos portugueses para abandonarem o país

Ao 85.º dia de guerra na Ucrânia, a Rússia anunciou à embaixadora portuguesa em Moscovo a decisão de expulsar cinco funcionários diplomáticos.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, os cinco funcionários “terão de abandonar a Rússia no prazo de 14 dias”.

O Governo já repudiou esta decisão e o primeiro-ministro fala em “retaliação sem motivo”.

Em declarações esta quinta-feira esta tar na Roménia, onde visitou o contingente com 221 militares portugueses inseridos na missão de reforço do flanco leste da NATO, António Costa ressalvou, no entanto, que esta atitude não tem como consequência uma rutura no relacionamento diplomático entre Lisboa e Moscovo.

O chefe do Governo disse, ainda, que Portugal está preparado para manter e, até, reforçar as missões no leste, caso o conflito na Ucrânia se prolongue ou, no mais indesejável dos cenários, se alastre.