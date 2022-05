“Putin fora do Kremlin? É uma maratona, não um sprint”

Na última quarta-feira constatou-se que, tendo finalmente permitido a evacuação de cerca de 100 civis do complexo siderúrgico Azovstal, a que se somam dias antes outros 80, os russos recrudesceram os ataques e, de acordo com as autoridades ucranianas, com artilharia ainda mais pesada.

É a minha opinião de que os russos vão querer muito – do ponto de vista simbólico e do dia 9, forçar a rendição das forças ucranianas entrincheiradas no complexo Azovstal e, claro dos 200 civis, incluindo 30 crianças, que ainda lá se encontram.

Como descreveria o momento atual do conflito? É um daqueles impasses em que nenhum dos inimigos está – ainda – interessado na paz, mas sim em alavancar no campo de batalha um futuro peso negocial?

No início da invasão russa, acho que o governo Zelenskiy teria negociado se a questão tivesse sido colocada pelos russos. A Ucrânia estava a enfrentar a primeira fase do que se supunha ser um ataque esmagador. Os militares ucranianos não tinham a certeza se poderiam resistir, não apenas em terra, mas contra a força de caças e bombardeiros russos nos céus e navios de guerra disparando mísseis dos mares Negro e Cáspio.

Nessa fase inicial julgo que Zelenskiy estaria aberto a negociações sobre o estatuto do Donbass, sobre o estatuto da Crimeia, sobre o conceito de neutralidade ucraniana. Noutro contexto, a Ucrânia chegou a assumir o compromisso formal de desistir por tempo indeterminado do pedido de adesão à NATO.

Mas agora que se entrou no terceiro mês do conflito com os ucranianos a derrotar objetivamente as forças russas, ou pelo menos, a resistir aos russos com sucesso, não acho que a Ucrânia possa nesta altura sentar-se numa mesa de negociações avançando com uma série de cedências a Putin.

De resto, recordo que as propostas negociais avançadas no final de março por Kiev, que são realmente as propostas mais detalhadas que tivemos, a surgir da Ucrânia para o Kremlin eram do tipo: ‘estamos abertos a discutir um período de negociações mútuas de 15 anos sobre o futuro da Crimeia, estamos a abertos a negociar garantias de segurança para ambos os lados. Podemos discutir sobre não pertencer à NATO. Mas, ainda assim teremos de ter garantias de segurança de outros países’. Era esta a atitude de Kiev ... deixou de ser.

Que resultado pode ser percecionado como uma vitória para ambos os lados? Em termos políticos puramente internos na política russa o que será uma vitória de Putin? Por outro lado, o que constituirá também um triunfo de Zelenskiy e do Ocidente?

Um quadro que permita a passagem à mesa negocial - e não lhe chamaria de vitória porque é muito complexo partir para a via diplomática depois de um conflito militar tão devastador - seria dialogar para ter uma consulta/referendo independente sobre a Crimeia, assumindo que está a ser ‘de facto’ ocupada pelos russos. Ou a Ucrânia dizer que ninguém vai forçar militarmente a saída das forças russas.