“Só te consegues aproximar com uma câmara de um homem armado tanto quanto este deixar”

A guerra na Ucrânia começou há pouco mais de dois meses. Desde então, foram emitidas e escritas milhares de reportagens sobre o conflito. Pelo menos dezoito jornalistas perderam a vida para relatar o que se está a passar em solo ucraniano. Tudo isto para contar a História – enquanto esta ainda está a decorrer.

A narrativa vigente é: de um lado, estão os invasores russos, sob o jugo de Putin, e, do outro, a resistência liderada por Zelenskiy. A larga maioria dos relatos que chegam da Ucrânia, porém, proveem das trincheiras ucranianas.

Até ao momento, apenas um jornalista português terá conseguido acesso às forças militares russas; ligado ao PCP, Bruno Amaral de Carvalho é autor de reportagens que têm sido alvo de contestação por reproduzirem a justificação do Kremlin para a invasão: a alegada desnazificação da Ucrânia. Nas redes sociais, a ex-eurodeputada Ana Gomes acusou o jornalista de ser um “infiltrado”.

Ao contrário do que aconteceu noutros conflitos de memória recente – como a guerra nos Balcãs, a invasão norte-americana do Afeganistão –, na guerra na Ucrânia não há (praticamente) correspondentes a cobrir o “outro lado”. O primeiro artigo do Código Deontológico dos jornalistas portugueses é explícito ao dizer: “Os factos devem ser comprovados, ouvindo as partes com interesses atendíveis no caso.”

Cobrir ambos os intervenientes de uma guerra, contudo, é em muitos casos uma ambição irreal, para não dizer impossível. “A regra de ouro de reportagem de guerra é: só te consegues aproximar com uma câmara de um homem armado tanto quanto o homem armado deixe”, diz Jake Lynch, antigo jornalista da Sky News e professor universitário no departamento de Estudos sobre Conflito e Paz na Universidade de Sidney, Austrália, em declarações à Renascença.

Lynch recorda o conflito nos Balcãs para estabelecer um paralelismo: “Na crise no Kosovo, os sérvios tinham a perceção de que se colocassem meios de comunicação ocidentais rapidamente nos locais bombardeados pela NATO, isso iria minar o apoio público pela intervenção da NATO. Eles tinham algo a ganhar com isso.”

Desta feita, a Rússia – que desempenha o papel de nação invasora - não tem o mesmo interesse. “Suponho que os russos sintam que não haja muito a ganhar por tentarem jogar com a opinião pública europeia. Estão mais preocupados com a opinião pública do seu país. Por essa razão, será muito difícil que correspondentes ocidentais se aproximem dos homens do lado russo”, explica o antigo jornalista.