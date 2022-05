Dia 70. Rússia anuncia cessar-fogo em Azovstal após um dia de combates violentos. Costa vai a Kiev

Com o 70.º dia da guerra prestes a terminar, há relatos de explosões nas cidades de Kiev, Dnipro, Zaporíjia e Cherkasy, precisamente no mesmo dia em que as forças russas aumentaram a pressão sobre o último reduto ucraniano em Mariupol.

As últimas horas ficaram marcadas por violentos ataques por parte das forças russas ao complexo siderúrgico de Azovstal, onde ainda permanece um número elevado de civis, entre eles 30 crianças.

Segundo a Sky News, que cita um jornalista ucraniano, o exército do Kremlin já começou a ocupar posições no complexo industrial e há relatos de combates violentos no interior da fábrica.

"Os ocupantes estão a tentar suprimir a resistência feroz dos defensores de Mariupol. O exército de Putin está a usar todas as armas disponíveis. Os civis continuam sob bombardeamento na fábrica", relatou Andriy Tsapliyenko.

No entanto, dos últimos minutos, surge a indicação de que a Rússia avança com uma trégua na siderurgia de Mariupol para permitir a continuação da retirada de civis.

Russos querem celebrar “Dia da Vitória” em Mariupol?

Com o dia 9 de maio a aproximar-se, aumentam as suspeitas do lado ucraniano de que a Rússia pretenderá realizar uma parada militar em Mariupol para assinalar a derrota da Alemanha nazi.

De acordo com a agência de notícias France Presse, os serviços secretos de Kiev indicam que um alto funcionário do Kremlin estará em Mariupol a fim de realizar verificações técnicas com vista a organizar um desfile militar do "Dia da Vitória" russa que, no resto da Europa, é denominado como o “Dia da Europa”.

Em comunicado, a secreta ucraniana refere que Moscovo pretende fazer daquela cidade portuária “um centro de celebração” e, para isso, estão a proceder à retirada de cadáveres e destroços das ruas centrais da cidade.