Eleições francesas. "O projeto de Marine Le Pen arruinaria a França"

Em França, perto de 49 milhões de franceses são chamados às urnas este domingo, 24 de Abril, para a segunda volta das eleições presidenciais que opõe o candidato liberal Emmanuel Macron e a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen.

As mesas de voto abriram às 8 horas locais e a Renascença acompanhou a votação ao longo da manhã em Nogent-sur-Marne, nos arredores de Paris.

Nas primeiras horas do dia, o ambiente nas mesas de voto refletia uma participação muito regular dos eleitores e, desde então, têm existido filas contínuas.

O Ministério do interior francês já revelou as primeiras taxas de participação, dados contalizados até ao meio-dia e que ficaram situados nos 26.41%, um valor superior ao mesmo horário da primeira volta, 25.48%, mas inferior às anteriores eleições presidenciais, de 2017. Na altura, a participação até às 12 horas havia sido de 28.54%.

Entretanto, novos dados de participação relativos às 17 horas, mostram uma quebra na participação relativamente à primeira volta (63.23% em comparação com 65%). Este valor é também de menos 2 pontos percentuais em relação a 2017, no mesmo horário (65.30%).

Philippe Pereira, lusodescendente e presidente da mesa de voto de Nogent-sur-marne, nos arredores da capital francesa, começou por destacar a importância fulcral destas eleições.

"Nestas circunstâncias, o desafio é enorme. São duas visões completamente diferentes, não só de um projeto político, mas de uma visão para o país, de valores muito diferentes também. Trata-se de escolher um projeto de centro ou então um programa de extrema-direita, que em nada pode ser comparado", começou por defender o entrevistado.

Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, um dos dois candidatos vai vencer esta noite a corrida ao palácio do Eliseu, e tornar-se assim o próximo Presidente da República. De salientar que os dois candidatos já tinham estado frente a frente na segunda volta das presidenciais, em 2017, em que Macron saiu vencedor, com uma diferença bastante confortável (66.03% contra 33.94%), um cenário bastante diferente daquele que se prevê para este domingo.

As últimas sondagens apontam para a vitória de Emmanuel Macron contra Le Pen, no entanto, ambos têm estado bastante equilibrados, de acordo com os dados divulgados nas últimas semanas.

Philippe Pereira, que é também membro do Partido República Em Marcha, de Emmanuel Macron, revelou aquilo que se pode esperar para os próximos cinco anos, caso o candidato liberal seja reeleito.

"Confirmação de uma certa dinâmica, em termos económicos, o que para mim não é uma mudança. Apesar disso, a mudança que espero que aconteça se ele for eleito é compreender que foi eleito pelo seu eleitorado tradicional, mas também por muitas pessoas que quiseram defender a República e a democracia e que não quiseram que a extrema-direita chegasse ao poder", referiu, explicando ainda que parte do eleitorado de esquerda, que optar por Emmanuel Macron, espera uma política social mais marcada, num eventual segundo mandato.