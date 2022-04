Dia 55. Rússia avança no Donbass e já controla a cidade de Kreminna. Guterres pede trégua durante a Páscoa ortodoxa

No entanto, essa ajuda não está a chegar às populações mais vulneráveis, sobretudo os que se encontram retidos em Mariupol. São mais de 100 mil pessoas que não conseguem sair da cidade e não tem acesso a bens de primeira necessidade.

Nesta fase do conflito, Mariupol é o objetivo principal do exército russo que, hoje mesmo, fez um novo ultimato aos combatentes ucranianos para que se rendam e abandonem as instalações da fábrica metalúrgica de Azvostal, onde persiste uma bolsa de resistência, e que foi fortemente bombardeada ao longo do dia.

De acordo com o jornal Kiev Independent, a fábrica de Azovstal, estará “completamente destruída”. Lá permanecem cerca de mil civis refugiados, sobretudo mulheres, crianças e idosos.

Pedro Sanchéz vai a Kiev



O dia ficou, também, marcado pelo anúncio do primeiro-ministro de Espanha de que vai viajar até Kiev para se encontrar com Volodymyr Zelensky.

Pedro Sanchéz segue, assim, os passos de outros líderes europeus que passaram pela capital ucraniana para demonstrar solidariedade.

A par desse anúncio, o Governo de Madrid revelou, também, que vai reabrir a sua embaixada em Kiev, encerrada desde o início da guerra.