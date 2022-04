Dia 54. Putin condecorou suspeitos de massacre de civis em Bucha

Ao 54.º dia de guerra na Ucrânia, Vladimir Putin decidiu condecorar a brigada de fuzileiros suspeitos de terem participado no massacre de civis na cidade de Bucha, nos arredores de Kiev.

O Kremlin confirma que o decreto foi assinado pelo Presidente da Rússia que, assim, conferiu o "título honorífico de 'Guarda'" à 64.ª brigada, devido ao "heroísmo e à tenacidade, à determinação e à coragem" dos seus homens.

Mas a Ucrânia acusa o exército russo e, em particular, a 64.ª brigada de ter cometido o massacre de Bucha e a Rússia insiste em negar a autoria do ataque e acusa as autoridades ucranianas e a comunicação social ocidental de terem encenado o massacre.

No leste da Ucrânia, o dia ficou marcado pela escalada dos combates na zona de Lugansk.

"Podemos informar que a ofensiva [russa] já começou", disse a administração militar regional em comunicado, acrescentando que os combates ocorrem nas ruas de Kreminna e que a retirada de civis é "impossível". Pelo menos quatro civis morreram depois de, aparentemente, terem sido alvejados por soldados russos em Kreminna.

Do lado de Moscovo, persiste a alegação de que os civis não são alvos nesta operação militar.

A verdade é que nenhuma parcela do território ucraniano foi poupada neste 54.º dia de guerra. Nem mesmo a Lviv, a cidade colada à fronteira com a Polónia e que continua a ser ponto de passagem e de paragem de milhares de refugiados ucranianos.

Segundo as autoridades da Ucrânia, os mísseis terão sido disparados da região do Mar Cáspio e, pelo menos, sete pessoas morreram e 11 ficaram feridas, incluindo uma criança.