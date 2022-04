Como 50 dias da invasão da Rússia à Ucrânia mudaram o mundo

A escalada do conflito levou a uma crise de refugiados nunca antes vista - e a uma ajuda humanitária em igual nível por toda a Europa. No primeiro dia de invasão, 24 de fevereiro, foi registada a saída de mais de 84 mil ucranianos, com os dias seguintes a registarem números cada vez maiores de refugiados. O dia em que foi registada a saída do maior número de ucranianos foi a 6 de março, com 209 mil.

O destino mais procurado foi a Polónia, para onde fugiram até esta quarta-feira cerca de 2,7 milhões de ucranianos, seguido de Roménia, com 716 mil, a Rússia com 471 mil, a Hungria com 440 mil, a Moldávia com 417 mil, a Eslováquia com 326 mil e a Bielorrússia com 22 mil.

A estes somam-se 7,1 milhões de ucranianos que estão deslocados das suas casas dentro da própria Ucrânia.

O isolamento da Rússia

Logo após o início da invasão russa, iniciou-se uma guerra económica em que foram lançadas sanções e medidas que tiveram como grande alvos as instituições financeiras e amigos e pessoas no círculo próximo de Vladimir Putin e do Kremlin.

A guerra na Ucrânia levou muitos países até com ligações a oligarcas russos ou à Rússia, através do gás natural, a boicotarem as parcerias e se juntarem ao Ocidente na condenação da ofensiva, como a Suíça ou Mónaco.

Numa votação na Assembleia Geral das Nações Unidas, no início de março, 141 países aprovaram a resolução acerca da agressão russa à Ucrânia, com apenas cinco votos contra e 35 abstenções. Portugal foi um dos países que votou a favor.

As sanções já começaram a mostrar o seu efeito: esta semana, projeções do Banco Mundial estimaram que a economia da Rússia baixe 11,2% este ano.