Dia 48. Militares russos acusados de violar centenas de crianças. Ucrânia recusa visita do Presidente alemão

Declarações bem a propósito da rejeição do governo de Kiev à visita do Presidente da Alemanha ao país. Frank-Walter Steinmeier pretendia visitar a Ucrânia acompanhado dos homólogos polaco, estoniano, lituano e letão, mas o governo ucraniano fechou-lhe a porta, reagindo assim às relações de proximidade entre Berlim e Moscovo, nomeadamente pelo apoio ao projeto do gasoduto NordStream 2.

Certo é que, a cada dia, há uma nova empresa ocidental que anuncia a suspensão das suas operações na Rússia. Depois da sueca Ericsson, esta segunda-feira, desta vez foi a finlandesa Nokia a anunciar o cancelamento de toda a atividade no mercado russo.

Ainda assim, várias empresas ocidentais continuam o seu trabalho normalmente. De acordo com a Universidade de Yale, que acompanhou mais de 1.000 grandes empresas e atribui notas a cada uma, com base na redução do trabalho na Rússia, a Emirates Airlines e a JD.com continuam a operar normalmente na Rússia, ao contrário, por exemplo, da Heineken e da Netflix que interromperam todos os compromissos com a Rússia.

Mais de 20 civis mortos em Mariupol, 400 em Bucha

As autoridades da região de Kiev já contabilizaram 400 civis mortos em Bucha, onde se verificaram massacres, revelados após a retirada das tropas russas daquela cidade e de outras localidades nos arredores da capital da Ucrânia. "Falsificação", contrapõe Putin.

O presidente da autarquia de Mariupol afirmou esta terça-feira que a estimativa mais recente aponta para 21 mil civis mortos na cidade portuária.



Mais de 870 mil ucranianos regressaram a casa desde o início da guerra, incluindo mulheres e crianças, anunciou esta terça-feira o serviço de guarda fronteiriça da Ucrânia.