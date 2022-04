​“O Ocidente deve tentar evitar a realidade paralela de Putin”

Mas a China não vai ter de deixar de estar em cima do muro?

Ao contrário da Índia, não acho que a China esteja em cima do muro. A China está mais do lado da Rússia do que a Índia está. A questão principal é da o envolvimento e de até que ponto está a China disponível para apoiar de forma completamente acrítica o que Putin está disposto a fazer. Parece-me ser do interesse da China haver alguma estabilidade no sistema internacional e que este conflito termine o mais rapidamente possível.

Mas é de levar em conta as prioridades chinesas imediatas e Taiwan é uma dessas questões. Para Pequim, criticar agora o tipo de atuação que a Rússia está a ter na Ucrânia e, uns anos mais tarde, replicar o mesmo tipo de argumentação face a Taiwan não faria muito sentido. Portanto, também é preciso ter em consideração os objetivos estratégicos chineses quando se analisar a posição de Pequim face à guerra na Ucrânia.

Os franceses votam este domingo nas presidenciais com aparente vantagem do incumbente. No último domingo, Órban, na Hungria, e Vucic, na Sérvia, reelegeram-se, um na UE, outro à porta, sem comprometer as relações com o Kremlin e criticando Kiev. Que efeitos pode ter a guerra na Ucrânia nos cenários políticos domésticos, em particular, neste nicho eleitoral de forças ultranacionalistas e autoritárias, ainda que com expressão diferente de país para país?

O regime de Vladimir Putin tem sido um apoiante deste movimento iliberal que existe nas democracias ocidentais, sendo a Hungria um bom exemplo desse apoio da Rússia. Esse apoio de Putin até podia ter afetado eleitoralmente Órban, mas isso não aconteceu.

No caso francês o cenário é diferente. É certo que é sempre preciso ter cuidado nas previsões feitas para a política francesa, mas a guerra poderá acabar por beneficiar Macron nas eleições deste domingo. Neste momento estamos a viver uma espécie de hiato na ação das forças populistas que tem marcado a política no mundo ocidental, mas que a eleição de Joe Biden nos Estados Unidos e com Macron a afirmar-se em França como referência ao centro, faz com que essas dinâmicas populistas que tanto preocupavam, há não muitos anos, sejam agora relegadas para um segundo plano.

Mas atenção: é muito fácil que essa dinâmica populista volte a ascender, basta, por exemplo, Marine Le Pen passar este domingo à segunda volta com um resultado significativo em França, ou basta Joe Biden perder as eleições intercalares de novembro o que beneficiará Trump. Portanto, estamos num contexto relativamente frágil que pode sofrer alterações de um dia para o outro e temos de ter consciência da fragilidade deste quase consenso internacional à volta do conflito na Ucrânia.

Desenvolve também investigação académica na área da ciber-segurança e nos primeiros dias do conflito emitiram-se no Ocidente alertas máximos para os ciber-ataques russos, mas essa frente parece estar calma. Muitas das ações vêm de fora da Rússia e da Ucrânia pela mão de criminosos interessados em dinheiro fácil, ataques de phishing explorando o pretexto da guerra, mas não ataques envolvendo infra-estruturas críticas. Há surpresa nesta tendência? É explicável pelos riscos envolvidos?

É explicável pelas possíveis consequências em termos estratégicos de ataques cibernéticos num contexto de guerra.

...é o risco de um ciberataque mal executado poder ativar o artigo 5º da NATO?

Sim, mas não julgo ser por aí que temos assistido a uma menor intensidade de ataques cibernéticos do que se poderia inicialmente supor em contexto de guerra. Desde logo há a questão de muitas vezes, haver a percepção generalizada da utilização de meios cibernéticos magnificando o seu potencial destrutivo como podendo ter um poder estratégico bem maior do que o real.

Dito isto, já tem sido levado a cabo um conjunto de vários ataques na Ucrânia, de resto, logo nos primeiros dias contra uma empresa de satélites, a Viasat, que providencia redes de comunicações usadas pelas forças armadas e pelos serviços secretos ucranianos. Esta ação contra a Viasat teve relevância nos primeiros dias do conflito.

Tem também havido vários ataques a sites governamentais ucranianos e roubo de informação que tem circulado pelo exército russo e que, por vezes, vem parar às chamadas 'kill list', lista de execuções de que o exército russo tem em seu poder. Nalgumas cidades tem também havido disrupções pontuais de acesso à internet, portanto não é um contexto onde de todo não tenha havido ciberataques.