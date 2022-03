“A China está a ganhar em todos os tabuleiros da energia”

Num mercado energético doméstico já sob enorme pressão que problemas maiores a guerra da Ucrânia vem acrescentar?

A crise energética, em particular no sistema elétrico em Portugal, era já profunda antes do desencadear da guerra. O governo português decidiu encerrar as centrais de carvão - não diretamente, mas pela sua política de taxas de carbono - que no seu conjunto produziam 2100 megawatts, uma potência relevante e, sobretudo, uma potência firme. Isto é, uma potência com a qual se pode contar de acordo com as necessidades.

É que a potência firme se opôe claramente às potências intermitentes, isto é, o caso das potências com origem nas centrais eólicas e nas fotovoltaicas, cujo ciclo de produção só é acionado quando há vento ou quando há sol. Evidentemente, no inverno, ou mesmo agora, quando já estamos no fim do inverno, a partir das 5 e meia da tarde praticamente deixa de haver produção de energia com origem fotovoltaica, o que significa que na chamada "ponta da noite" - começa por volta das 7 e meia - não há qualquer energia com origem fotovoltaica. Portugal tem alguma energia dessa fonte fotovoltaica, entre 600 e 700 megawatts, mas tem muito mais de origem eólica.

O problema que a fonte eólica só produz quando há vento e a armazenagem de eletricidade não se faz diretamente e indiretamente é um processo muito caro. Em Portugal a armazenagem é feita através das barragens. A situação em que já se estava em final de dezembro era extremamente grave do ponto de vista das "potências firmes", porque, na minha opinião e de vários especialistas, tinha sido prematuro o encerramento da central de carvão do Pêgo e, antes ainda, da central de Sines. Não há ainda suficientes "potências firmes" para aguentar o sistema sem sobrecustos adicionais e sem riscos adicionais muito graves.

Já antes desta guerra na Ucrânia os consumidores estavam a ser vítimas do aumento do preço do gás e do fato do conflito entre a Argélia e Marrocos ter obrigado ao encerramento do pipeline que ligava diretamente a Portugal através de Málaga, passando por território marroquino. Um encerramento a colocar a Península Ibérica apenas dependente do outro ‘Trans-Mediterranean Natural Gas Pipeline’ que vem diretamente da Argélia sem ser afetado por esse conflito que também tem a ver com o Saara Ocidental e das disputas territoriais entre a Argélia e Marrocos.

Assim, a partir de dezembro o preço do gás natural já estava muito alto e, não esquecer, também que a administração Biden já havia colocado restrições à produção de gás natural no final do ano, diminuindo a capacidade de exportação.

... no caso português há ainda o fator 'seca'. Já se fala na necessidade de estender até julho a suspensão da produção nas barragens…

A seca começou a ser sentida em força em princípios de janeiro. Até meados de dezembro havia uma situação razoável, embora com alguns indicadores abaixo do normal, mas a pluviosidade no mês de janeiro foi muito fraca. Fevereiro também foi bastante débil.

Esperemos poder recuperar algum volume em março, mas, provavelmente até setembro não certamente o suficiente para grandes produções hidroelétricas. Mas em janeiro claramente se recorreu excessivamente à energia hídrica para tentar travar os preços da eletricidade, e, provavelmente, também teve a ver com motivações eleitorais e outras. O certo é que logo a seguir às eleições foi decidido suspender a produção hidroelétrica em oito barragens que estavam com grandes problemas de armazenamento de água, incluindo a mais paradigmática das barragens, Castelo do Bode.

É em Castelo do Bode que está armazenada a água que, além de turbinar a produção hidroelétrica, abastece a região da Grande Lisboa. Desde maio do ano passado que a situação já era bastante grave com preços absurdos para uma situação normal de 400 euros por megawatt/hora, um valor extremamente elevado. Para "potências firmes" deixando de ter o carvão, além de alguma biomassa à volta de 500 megawatts, a produção é claramente insuficiente para o consumo na proporção do vazio criado que anda à volta dos 4 mil megawatts ou nas horas de maior consumo, as chamadas horas de ponta, andará pelos 9 mil megawatts.

Portanto, 500 megawatts é insuficiente para a necessidade, dá a sua ajuda, mas não chega para evitar ‘apagões’. Para evitar ‘apagões’ só há duas soluções: ou o nuclear ou o gás natural visto que se abandonou o carvão. A Espanha avaliou melhor os riscos e decidiu reativar as centrais a carvão logo em outubro passado.

Então tal como importamos energia com origem nuclear - Almaraz produz muito para Portugal, um país que representa 0,1% das emissões globais de CO2 - também teremos de importar eletricidade baseada em carvão?

Essa é uma das ironias deste processo. As coisas não correm bem quando as pulgas querem inchar para ficar do tamanho das vacas. Não podia ter corrido pior. Há dias a Comissão Europeia avançou com a hipótese de prolongar a vida das centrais nucleares e centrais a carvão. Portugal pode reativar as centrais a carvão. Este governo certamente iria ter de tomar não sei quantas pastilhas de Alka-Seltzer para esse ‘rearranque’, mas quando os preços da eletricidade estão a este nível, e Portugal importa ou produz a partir do gás natural, é brutal o rombo produzido na economia e nas contas externas do país.

As importações de eletricidade são pagas logo no momento e, hoje, o gás natural é muito mais caro que o carvão mesmo com a aplicação da taxa de carbono ao carvão. Acresce que a taxa de carbono é um ónus para o consumidor quando a origem é do carvão - o carvão emite mais CO2 para a atmosfera por unidade de energia produzida que o gás - mas é uma taxa que fica em Portugal. A taxa é uma das receitas do famoso Fundo Ambiental, as taxas de carbono vão para o Ministério das Finanças/Ministério do Ambiente. Pode ser usada, como o governo está agora a fazer, para tentar travar o aumento de preços.

Antes da guerra o cenário já era grave e piorou. Ainda há outro problema. O parque de refinação é ainda capaz de abastecer o país, mas, com o encerramento da refinaria de Matosinhos, em abril do ano passado, tem mais limitações do que há um ano