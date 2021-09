"Combate ao terrorismo passou a fazer parte do politicamente correto da comunidade internacional"

Em 1972, Francisco Seixas da Costa passou por Nova Iorque como turista; na época, visitou uma das uma das Torres Gémeas, a segunda ainda estava em construção. Já em 2001, vivia na grande metrópole norte-americana, desempenhava funções como embaixador de Portugal nas Nações Unidas. Três meses antes do atentado terrorista cujas imagens ficaram incrustadas na memória do mundo, visitou os edifícios com o pai. “Aquela desaparição é uma tragédia para a memória daquela espantosa cidade”, conta.

Em entrevista à Renascença, o diplomata recorda a forma como reagiu ao atentado, as dificuldades que enfrentou para falar com Portugal. E explica ainda o que o ataque de há 20 anos mudou quando falamos de terrorismo.

A de 11 de setembro de 2001, vivia em Nova Iorque. Era embaixador de Portugal nas Nações Unidas. Curiosamente, por esses dias, a ONU debatia o conceito de terrorismo. Passados 20 anos, como interpreta essa coincidência?

A verdade é que houve vários atos terroristas antes do 11 de setembro. Mas a questão do terrorismo à escala internacional, e em particular a tentativa de definição do conceito de terrorismo, era um assunto muito importante.

Existia uma discussão se determinado tipo de atos, embora cometidos contra civis, mas em termos de natureza política e considerados, digamos, legítimos, poderiam eventualmente configurar o conceito de terrorismo.

Essa questão era particularmente discutida pelos países árabes: muito daquilo que foi o debate à volta do terrorismo tinha a ver com as ações dos palestinianos, tinha a ver com as ações da OLP [Organização para a Libertação da Palestina] e de um conjunto de atividades de natureza política radical.

Diria que houve movimento imediatamente a seguir ao 11 de setembro no sentido de fechar o conceito, de criar uma tipificação muito clara que permitisse atuar relativamente às ações de natureza mais radical, mas a questão acho que nunca ficou definitivamente fechada.

O 11 de setembro acabou por contribuir para criar mecanismos de combate ao terrorismo. Aliás, no dia imediatamente a seguir [ao atentado] há uma resolução do Conselho de Segurança sobre combate ao terrorismo. Uma resolução vinculativa com muitos países a subscrever; em termos internacionais, é algo histórico na história das relações internacionais.

O 11 de setembro marca, efetivamente, um antes e um depois.

O 11 de setembro contribuiu para criar a obrigatoriedade - quando digo obrigatoriedade, meço o peso da palavra - da comunidade internacional e de cada país em particular de ser muito firme relativamente a tudo aquilo que pudesse indiciar o favorecimento do terrorismo.

Estou-me a lembrar em particular da questão financeira. Imediatamente a seguir, o financiamento de terrorismo e as redes de financiamento do terrorismo através de circuitos de lavagem de dinheiro, etc... foram muito atacados. E mais do que isso. Todas as dúvidas, reticências que havia à volta disso, desapareceram rapidamente.

O combate ao terrorismo passou a fazer parte do politicamente correto da comunidade internacional. E mesmo alguns países que tradicionalmente se mostravam algo relutantes em aceitar uma linguagem internacional nesta matéria foram obrigados pelo impacto, pelo choque da barbárie que tinha acontecido em Nova Iorque naquele dia, a muito rapidamente porem de parte todas as suas reticências e juntarem-se à voz comum.

Não é por acaso que, por exemplo, a Rússia acabou muito rapidamente por facilitar as ações americanas no Afeganistão. A Rússia autorizou os voos, o sobrevoo do território. Países da órbita da Rússia, como Uzbequistão ou o Quirguistão, permitiram a utilização de bases por parte dos EUA. Ou seja, há um momento de natureza global no sentido de rejeição e profundo repúdio dos atos terroristas. E o 11 de setembro contribui para a densificação do quadro legal normativo nessa matéria.