"A China comprou as empresas, não o país. E não comprou os portugueses"

Isabel Santos, deputada europeia do PS, foi durante três anos presidente da Comissão de Democracia Direitos Humanos da OSCE -Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. O interesse pelos direitos humanos e pelas questões ligadas à democracia puseram Macau no seu radar, não fosse o território governado pelos portugueses até 1999 estar a passar uma das fases mais conturbadas da história recente. Houve manifestações proibidas, políticos excluídos de eleições e jornalistas pressionados a seguir uma linha editorial de acordo com os ditames de Pequim.

Em entrevista à Renascença, a eurodeputada fala do poder do Presidente chinês, Xi Jinping, da ação da diplomacia portuguesa e do que acredita virem a ser os próximos passos do Parlamento Europeu. Alerta ainda para o "evidentíssimo" ganhar de força do Partido Comunista Chinês em Macau.

A exclusão de 21 candidatos às eleições à Assembleia Legislativa, a maior parte do campo democrata, é o último episódio do que muitos analistas apontam como uma inexorável erosão das liberdades em Macau. No entanto, tudo tem acontecido sem grande resistência da população. Isso significa que os residentes estão de acordo com as mudanças?

Os sinais que tenho não são de que estejam de acordo com estas medidas. Há é um certo receio e uma retração em assumir publicamente posições mais claras de contestação àquilo que está a acontecer.

A sensação que tenho é a de que há uma certa retração em termos de tomar uma posição pública, o que não quer dizer que não venha a acontecer qualquer dia. Sabemos bem o que acontece em outros regimes totalitários e autoritários. Acompanhei ao longo da minha vida situações do género em que as pessoas vão calando, silenciando, até que chega o dia em que começam a tomar posição, e por vezes, até de uma forma bastante enérgica e dura.

Esse receio vem do que as pessoas assistem do outro lado do rio em Hong Kong?

Sim, penso que o que acontece em Hong Kong dá sinais sérios de preocupação sobre o que possa ser uma reação. Sabemos muito bem quanto Xi Jinping tem musculado a sua cadeia repressiva no sentido de mandar sinais claros a quem fala contra, quem se manifesta e expressa a sua opinião.