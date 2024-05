Reforma da AIMA “provavelmente” podia ter sido feita de outra maneira

O Presidente francês também veio pôr um bocadinho de sal na ferida, falando da possibilidade de envio de tropas, e sendo a França uma potência nuclear...

Nós já temos mecanismos de cooperação em termos dos vários Estados, forças de intervenção rápida, respostas variadas. Temos de reforçar a política comum de segurança e defesa da União Europeia. E isso passa por continuar a investir na nossa autonomia estratégica, no desenvolvimento e aquisição conjunta de equipamento militar. Envio de tropas é algo que significa que estaríamos no fim quase que do mundo.

E da coesão da União Europeia?

Essas palavras do Presidente francês fizeram espoletar uma discussão que não está a acontecer, nem tem condições para acontecer, face ao que significaria uma opção desse tipo. E, portanto, é um não assunto.

No manifesto eleitoral do Partido Socialista lê-se que a União Europeia deve assumir uma maior responsabilidade pela sua própria defesa, em articulação com a Aliança Transatlântica, sem nela se diluir, afirmando-se como o pilar europeu da NATO. Isto significa a criação de um exército europeu comum?

Também não. Significa partilha de responsabilidades e a complementaridade da ação nessa lógica de que esta é uma área onde as competências dos Estados-membros se mantêm, onde se avançou para a utilização do mecanismo de cooperação estruturada permanente entre diversos Estados, onde neste momento o contexto geopolítico recomenda uma estratégia de reforço da política de Segurança e Defesa, ser mais autónoma na capacidade de resposta. Mas há um ponto final em relação a isto. E a Defesa, sendo uma matéria muito importante, não pode afastar a permanência de outras respostas que a Europa também precisa.

O manifesto eleitoral do PS defende um instrumento de investimento permanente em habitação pública. É uma espécie de linha de financiamento da Habitação na União Europeia?

Eventualmente, sim. No PS entendemos que a crise de Habitação não é um problema exclusivo do país. Outros países da UE confrontam-se com o mesmo. Jovens e classe média têm enorme dificuldade em terem os seus projetos de vida, em sustentarem com os seus rendimentos aquilo que é ou uma renda ou uma aquisição.

Um PRR permanente para a habitação?

Para um objetivo específico: aumentar o parque público de Habitação. Portugal tem um parque público de Habitação abaixo dos 2%. A média da UE é de cerca de 11%. Há países que estão acima dos 20% ou na casa dos 30%.

Por que tem de ser a União Europeia a financiar a habitação pública?

Porque é um problema europeu. E a União Europeia tem tido a capacidade de responder aos desejos dos europeus. Esta não é uma perspetiva só nossa, é dos socialistas europeus.

Não é também é um pouco o espelho do falhanço de políticas de habitação, por exemplo, do PS, nos últimos 8 anos?

Não. É o espelho da compreensão que as políticas de habitação demoram tempo a produzir efeitos. Que houve um processo que começou pelo reconhecimento do direito à habitação e começámos a investir em habitação pública. Por alguma razão, o Programa de Recuperação e Resiliência tem uma linha para a habitação e o português é o segundo com maior volume de resposta financeira para a habitação. O que é que acontece ao PRR? Acaba em 2026.