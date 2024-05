PCP quer UE a financiar parte do novo aeroporto de Lisboa

O ex-líder parlamentar do PCP, João Oliveira, candidata-se ao Parlamento Europeu em nome de uma outra política, "contra as imposições" orçamentais da zona euro e contra a opção da União Europeia (UE) em se "armar até aos dentes".

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, o dirigente comunista insiste que a UE "não é um projeto de boas vontades solidárias e fraternas", mas um "projeto construído para servir os grandes interesses económicos".

Nesta entrevista, João Oliveira admite ainda que uma eventual saída de Portugal do Euro deva ser objeto de referendo, mas alerta que esse processo não é um “ato súbito” e “não se faz de um dia para o outro”. Mas, insiste que o país deve preparar-se para a eventualidade de ser forçado a sair do Euro.

Quanto à possibilidade de António Costa vir a liderar o Conselho Europeu, após as eleições europeias de Junho, João Oliveira diz que o ex-primeiro-ministro socialista não terá grande margem de atuação e que seja capaz de "contrariar" as políticas europeias das "grandes potências europeias" e das multinacionais. "Os metais, por muito duros que sejam, com um aperto maior, acabam sempre por ganhar outra forma", antecipa o dirigente do PCP.

Em relação ao futuro da atual legislatura, o cabeça de lista da CDU às europeias de junho alerta que "um governo que não dá resposta aos problemas do povo, mais cedo que tarde, acaba por ver o seu caminho cortado", mas admite que não tem "um calendário eleitoral na cabeça".

O PCP defende há vários anos a saída de Portugal do Euro, tem vindo a perder força no Parlamento Europeu. Isso não significará que os portugueses querem continuar no Euro?

Nós defendemos um caminho diferente para o nosso país e para a Europa, que é um caminho de valorização dos salários e de melhoria das condições de vida, de valorização da produção nacional e da capacidade produtiva.

A avaliação que fazemos sobre o percurso que o país tem feito é exatamente no sentido oposto. E por isso dizemos que essa política que defendemos tem que de ser feita em confronto com as imposições da União Europeia e do Euro. Temos de enfrentar as políticas comerciais, a política agrícola comum, a política comum de pescas, as regras do mercado único, os constrangimentos e os condicionamentos que resultam do Euro.