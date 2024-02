"Tratar bem o setor privado", reduzir impostos e burocracia. A receita do PSD para o crescimento da economia

Reduzir os impostos e reduzir também os apoios sociais?

Temos uma sociedade envelhecida, um peso grande do Estado, da função pública, dos reformados em cima da população ativa, portanto, não se pode retirar apoios sociais e deixar as pessoas na mão. O caminho que a AD preconiza é o contrário: é criar condições às empresas privadas para gerar riqueza. Não conheço nenhum país que tenha futuro que não seja pela aposta no crescimento económico, e o crescimento económico é tratando-se bem o setor privado, não vejo outro modelo que tenha vingado.

O Estado acaba por ir buscar mais receita em volume porque tem uma base fiscal maior. Aí, o Estado tem em si recursos e meios para acudir a quem mais precisa.

Mas quando fala no peso grande da função pública, como é que se resolve isso? É preciso menos funcionários públicos?

É preciso, acima de tudo, muito melhor função pública. Mas não menos pessoas, não tem a ver com o número de pessoas, tem a ver com o rejuvenescimento. Isso é fundamental, como recuperar modelos de meritocracia. Há um anátema de que reformas é pegar num só setor do país e acabar com o setor público.

No caso da saúde, a direção executiva do SNS seria para manter?

Não sou a pessoa mais indicada para responder a isso. Posso dizer que é preciso muito melhor gestão. Chega de anátemas sobre o setor privado que pode dar um contributo brutal na saúde.

Está a falar do regresso das Parcerias Público Privadas (PPP)?

Também, o envolver o setor privado e o setor social, ter programas calendarizados, quantificados para diminuir com as listas de espera para consultas e médicos de família. A melhor maneira de salvar, reforçar o sistema nacional de saúde é integrar todos os players que temos e que são poucos para o que vamos precisar, tendo em conta o envelhecimento da população.

Não é um risco o discurso político do regresso às PPP, tendo em conta uma espécie de trauma que ficou no país?

Com aquelas parcerias público-privadas. O problema não é o modelo das PPP, o problema é o abuso pelos agentes políticos. Há as PPP lá atrás que deram o escândalo, mas há estas PPP da saúde que [acabaram por] uma agenda claramente ideológica. O ponto é encontrar parcerias de forma transparente e pôr isto na discussão pública. A AD acredita profundamente no virtuosismo do setor privado e na importância de atrair investimento privado estrangeiro e português para fazer crescer a economia e chegar a quem mais precisa.