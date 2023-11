José Luís Carneiro diz que Pedro Nuno Santos está "enclausurado à esquerda"

Em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público, José Luís Carneiro diz que parte para as eleições internas do PS para "ganhar" e deixa críticas à "marca" de esquerda que Pedro Nuno Santos procura agora atenuar com apoios "surpreendentes" como o de Francisco Assis.

Carneiro ainda não decidiu se mantém Carlos César como presidente do PS, mas se ganhar as eleições diretas de dezembro, garante que tem um lugar no secretariado nacional para Pedro Nuno Santos.

Sobre o processo Influencer que levou à demissão do primeiro-ministro, José Luís Carneiro considera que "é desejável que, tão breve quanto possível" o caso "seja clarificado", não impondo, contudo, um calendário.

"No tempo oportuno", e à boleia deste processo, José Luís Carneiro quer discutir com os partidos uma reforma da Justiça. O ministro da Administração Interna e dirigente do PS garante que as alterações podem ser feitas mantendo sempre a "independência" do setor e a "autonomia do Ministério Público".

Em relação a António Costa pode ter o futuro que quiser. "Aquilo que, numa primeira fase, apareceu como muito complexo, afinal, pode ser algo de mais simples e de menos complexo" e a partir daí a porta para a Europa pode estar aberta. "Tem condições para o desempenho de quaisquer funções nacionais ou internacionais", conclui Carneiro.

Estaria ou não disponível para viabilizar um governo minoritário do PSD?

Concorro às eleições do PS para ganhar as eleições, ser secretário-geral e concorrer a primeiro-ministro. Concorro para ganhar as eleições. Isto num momento em que o país está a viver num quadro internacional muito exigente, com duas guerras, com fatores de imprevisibilidade internacionais muito grandes, nomeadamente a polarização política e o excesso de radicalização social.

Disse na TVI que, se fosse preciso, viabilizava um governo do PSD para o PSD não precisar de depender do Chega...

O que eu disse foi que não seria por mim que o Chega chegaria ao poder. Quer dizer que estou convicto de que ganharei as eleições e, portanto, por mim, o Chega não chega ao poder. Em segundo lugar, significa que temos um diálogo que é muito claro no que tem que ver com as políticas sociais, com o investimento público e com as prioridades do investimento público com os partidos à nossa esquerda. Mas também temos bem a noção de que há áreas do Estado que exigem um diálogo com o centro direita, nomeadamente as funções de soberania.

A seguir a essa entrevista, houve uma tentativa de transmitir às bases do meu partido de que eu tinha um posicionamento à direita que me aproximava mais do PSD do que das bases do meu partido. Fez parte de uma tática operativa, mas tem sido esclarecida junto do diálogo com os militantes.

Por parte de quem?

A candidatura que também está no terreno liderada pelo Pedro Nuno Santos teve interesse em colocar essa abordagem, não correspondendo ela àquilo que foi afirmado nessa entrevista, precisamente porque entendem que há uma ampla adesão nas bases do partido e um posicionamento mais moderado, mais capaz de criar um grande espaço de diálogo.