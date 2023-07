“Entrou-se num registo político excessivamente à vontadinha”

Não é difícil de imaginar que este Verão venha a ser tão duro nas urgências hospitalares como foi no verão passado com a obstetrícia, por exemplo. Acha que a pergunta começa a ser é: em que hospital é que não se demite uma direção de serviços?

Bom, na esmagadora maioria. Há demissões nalguns que são emblemáticos e que são de grande dimensão e que projetam portanto no país uma ideia de instabilidade. Eu não sou adepto da teoria que os problemas se resolvem disfarçando-os ou fazendo de conta que eles não existem ou criando manobras de diversão. Os problemas existem e devem ser verbalizados com franqueza, com naturalidade, perante a opinião pública e perante o Parlamento.

De que manobras de diversão está a falar?

A política é muitas vezes fértil nesses tipos de situações, de criar factos ao lado, os chamados 'fait divers' para desviar as atenções. A população médica em Portugal acompanhou a demografia do país. Os médicos estão a envelhecer. Há uma fortíssima competição no setor privado.

É preciso olhar para o lado das necessidades do sistema. A população mudou. É preciso também ver que a combinação entre público e privado é hoje uma realidade totalmente diferente do que era há 20 anos. Portanto, olhar para o sistema numa lógica de flexibilidade e de adaptação e sem aquilo uma rigidez dogmática e quase fundamentalista.

Viu com bons olhos a decisão da direção executiva recorrer aos privados, no caso do fecho do bloco de partos nas urgências durante o Verão?

Nós todos aqui neste estúdio pagamos impostos. Não temos nenhuma culpa das disfunções, dos problemas, das crises de gestão e de organização. Temos direito de aceder a cuidados de saúde em tempo e em qualidade. Ao Estado cumpre dar respostas. Se as puder dar sempre no melhor tempo e na melhor qualidade no SNS, os portugueses desejam isso. Mas se por qualquer razão, o hospital da minha zona falha, eu não tenho médico de família no concelho onde vivo, eu não posso ficar sequestrado de guerras ideológicas. O Estado tem obrigação de me dar uma resposta porque eu cumpro as minhas obrigações fiscais.

A médio prazo, isso não conduzirá de forma irreversível à degradação do SNS?

Temos que encontrar uma solução equilibrada. Nós não temos de sacrificar as pessoas por causa da ideia que metemos na cabeça de que o privado não pode ter sucesso e que o privado é mau e que se dermos mais doentes ao privado damos cabo dos serviços de saúde.

A direção do Serviço de Obstetrícia do Hospital de Santa Maria foi afastada, o diretor clínico do Hospital São José foi exonerado também. Há aqui uma espécie de purga?

Não. É preciso não conhecer as pessoas que estão em causa. As razões são diferentes. No caso do Lisboa Central, é uma questão de relacionamento pessoal. No caso de Santa Maria é diferente. Não parece normal que um diretor de serviço fomente abaixo assinados contra o Governo e contra o Conselho de Administração, que seja um agitador, que seja alguém que, entrando em diferença de opinião com o órgão da tutela, não tenha a delicadeza institucional e a sobriedade de dizer "Eu não estou de acordo, vou-me embora".

Há duas semanas, o Governo nomeou um adjunto do gabinete de António Costa para presidente do Centro Hospitalar de Trás os Montes. Isso é normal?

Eu ainda sou do tempo da criação da CRESAP, que foi uma boa ideia. Criou um quadro de apreciação externa independente das próprias tutelas políticas, para não criar nenhum tipo de embaraço a quem é nomeado ou quem nomeia. O facto de uma pessoa ter sido adjunto ou membro de um governo não é necessariamente cadastro. Se a CRESAP fizer o seu papel, for isenta e discriminativa, tudo é explicitado e publicitado sobre o critério.