Radical? "Sei que toco em muitos temas sensíveis e posso incomodar poderes instalados"

Mariana Mortágua contraria a oposição interna do BE que critica a atual direção de não ter feito um balanço sobre o desaire eleitoral nas legislativas - "o Bloco tem vindo a fazer esse balanço, fez esse balanço" - e assegura que na Convenção de maio também "há espaço para este debate".

Nesta entrevista a dirigente bloquista define como objetivo político "construir uma maioria social" e diz-se convicta que é nos movimentos sociais que o partido "pode crescer" e "está a crescer".

Na última convenção do Bloco de Esquerda ouvimos Francisco Louçã dizer que "quando a Mariana for Ministra das Finanças o Estado não será um porquinho mealheiro para pagar aventuras como o Novo Banco". Esse cenário de vir a ser Ministra das Finanças está agora um bocadinho mais longe do que em 2021, certo?

Se estiver mais longe é por boas razões. Acho que os propósitos e os objectivos são os mesmos. Nós não podemos ter um país que dedique uma parte dos seus recursos a pagar aventuras financeiras e já estava tão comprometida com esse objectivo e com essa luta pela decência como estou agora, acho que isso é o mais importante.

Em 2021 o cenário era outro, havia uma maioria relativa e o Bloco estava, já não na geringonça, mas havia uma influência eleitoral que não há agora.

Sim, é verdade, nós temos de ter consciência do sítio de onde vimos e nunca tentámos dourar a pílula. O Bloco teve uma importante perda eleitoral nas últimas eleições, penso que esse balanço foi feito. O que é importante é que as razões desse percurso se vão confirmando e hoje essas mesmas razões acho que nos dão muita força e que nos colocam a crescer junto das mobilizações populares que entendem que a maioria absoluta é um projeto de desigualdades, que não dá nenhum horizonte de esperança e que é um projeto de desigualdades com toda a sua arrogância, ainda por cima. Hoje é isso que interessa e esse é o centro da política hoje.

Mas em que é que um Bloco de Esquerda liderado por Mariana Mortágua vai ser diferente de Catarina Martins?

A Catarina Martins foi, e não se pode dizer isto vezes suficientes, a melhor porta-voz do Bloco de Esquerda num período difícil e num período de muitos desafios para o Bloco. A nova coordenação do Bloco tem de responder a duas questões essenciais, no meu ponto de vista. Em primeiro lugar é preciso responder à maioria absoluta. Isso significa fazer oposição à maioria absoluta, que é, como eu disse ainda agora, um projeto de desigualdades. As pessoas sentem, e com toda a razão, que querem ser levadas a sério. É preciso levar o país a sério, isso significa respeitar as suas expectativas, respeitar o seu direito a ter uma vida boa, ter uma vida digna. E essa é a segunda parte do desafio, que é a de construir campos sociais de uma gente que não se conforma com a maioria absoluta, que acha que não tem de viver assim, mas que rejeita um projeto de direita para o país. E é com essas pessoas e nessas mobilizações sociais que eu acho que o Bloco pode crescer, e aliás, já está a crescer. E esse é o maior desafio de todos, é construir soluções com campos sociais que se vão alargando neste momento.

Portanto, o espaço do Bloco agora vai ser mais na rua do que no Parlamento, para voltar a ser um partido de protesto?

A esquerda não pode ser e não será partido de protesto sem alternativa. O partido de protesto é um partido de alternativa. Oponho-me à maioria absoluta e às políticas de desigualdade porque trago e quero propor uma alternativa ao país que é de uma política mais justa, que respeite o salário, que respeite o direito à habitação, que respeite o ambiente, que respeite os direitos humanos e o direito de toda a gente a ter uma vida em paz, um direito à alegria, um direito a uma vida tranquila. Esse é o grande objetivo. Não há protesto sem alternativa e a esquerda é isso, é uma alternativa.

Mas se Catarina Martins foi a melhor porta-voz e a melhor coordenadora nesses tempos de turbulência, porque é que que sai agora? Qual é o sentido de sair agora e porque é que entra Mariana Mortágua?

A decisão da Catarina Martins é uma decisão pessoal que só ela poderia ter tomado e são as suas razões.

É porque havia um impasse?

Não quero falar por Catarina Martins, porque a decisão foi tomada pessoalmente por Catarina Martins. Posso falar porque é que estou disponível e porque é que avanço para a coordenação do Bloco. Porque acredito que é possível lutar por um país melhor, onde as pessoas vivem melhor. Acredito sinceramente que há um projeto que possa garantir que em Portugal as pessoas não têm sempre que estar a lutar contra o pior que vem aí, nem a lutar por mínimos. Não entendo porque é que em Portugal não há condições. Nós produzimos o suficiente, temos riqueza suficiente, porque é que não há condições para que toda a gente possa ter acesso a uma casa confortável, ao seu tempo de trabalho com direitos, ao seu tempo de lazer, à cultura? É por esse país que eu quero lutar e tenho muito entusiasmo e estou com muita vontade de construir essas maiorias e esse campo social. E essas são as minhas razões. As razões da Catarina, ela terá de falar por ela.