"Há sempre diálogo possível com PS", depende é do projeto político

Mariana Mortágua, candidata à liderança do Bloco de Esquerda na Convenção de maio, evita falar de como será a relação com o futuro PS, com António Costa fora da equação e, eventualmente, tendo Pedro Nuno Santos à frente do partido.

Tudo depende do que o PS decidir "que quer ser no futuro", desafia a bloquista.

Olhando para o passado, a deputada salienta "diálogos importantes" que teve com os socialistas e que encontrou "interlocutores importantes e leais" como o já falecido ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Fernando Rocha Andrade

Até que ponto é possível um diálogo com o PS nos próximos tempos?

O PS tem de decidir o que é que quer ser no futuro. Neste momento, o PS é uma maioria absoluta que não chegou a ter estado de graça, que não cumpriu as suas promessas, nem na forma nem no conteúdo, porque não é mais dialogante, tem maior arrogância e cria mais instabilidade ao país.

Não há diálogo possível, então?

Há sempre diálogo possível. O diálogo não é uma decisão, não é uma questão de afirmação, não há um cálculo por trás disto, mas há políticas. A política determina o diálogo.

Num cenário sem António Costa continuam a rejeitar acordos com o PS ou ainda será possível no futuro?

O PS que existe é o PS de hoje, empenhado numa maioria absoluta arrogante e que escolheu um lado. Quando escolheu não aumentar os salários e fazer uma política de apoios pontuais, enquanto protege os lucros extraordinários da inflação, esta maioria absoluta escolheu um lado e esse lado empobrece as pessoas e cria desigualdades ao país. É uma governação contra as pessoas, contra as pessoas. E é em relação a essa maioria absoluta que eu tenho a obrigação e o dever de me posicionar. E tenho um dever ainda maior que é o de criar alternativas e de apresentar soluções às pessoas. A esquerda existe para isso, não existe para ser só protesto, só denúncia, embora o faça com muita clareza.

Nos tópicos iniciais da moção, admitiam que o BE ia "procurar convergências políticas à esquerda com o PCP e outras forças", mas na moção final retiraram a referência ao PCP. Porquê? Já não admitem um entendimento?

Os entendimentos que o BE procura e que são os que contam porque são os duradouros, são os entendimentos em torno de políticas, ou seja, é preciso combater a especulação imobiliária, lutar por melhores salários e por actualizações salariais, por medidas de combate à precariedade, pelo SNS e pelo investimento na Saúde. É em torno dessas propostas que se constrói movimento social e é nesse movimento social em que o BE certamente participa — com as suas propostas, os seus activistas, a sua capacidade —, que nos encontramos, não só com o PCP, com toda a gente de esquerda, com muita gente do PS que não desiste e que continua a achar que é possível viver melhor.