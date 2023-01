Leão fala de "erro" da TAP. Rescisão devia ter passado por "trabalho conjunto" com Pedro Nuno

Em entrevista ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal "Público", o ex-ministro João Leão diz que a administração da TAP falhou ao não reportar às Finanças o pagamento da indemnização à ex-administradora da operadora aérea, Alexandra Reis.

O agora vice-reitor do ISCTE considera que Pedro Nuno Santos não será penalizado por haver uma comissão de inquérito à TAP.

O ex-ministro das Infraestruturas não esteve "diretamente envolvido" no caso TAP, mas Leão considera que "é importante esclarecer" o caso e que a decisão da rescisão devia ter sido tomada "em conjunto com a tutela setorial"

Fernando Medina esteve na semana passada no Parlamento a responder sobre o caso TAP e Alexandra Reis e o ministro das Finanças insistiu muito na tecla de que a decisão da indemnização tinha sido tomada antes de ele próprio ser ministro. A culpa é sua ou do então ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos?

A decisão foi tomada antes de o actual ministro das Finanças assumir funções. É uma decisão que foi tomada pela administração da TAP. O meu entendimento é que devia ter sido consultado o Ministério das Finanças, porque são questões que têm a ver com uma das funções mais importantes de um acionista que é a seleção de administradores e a sua substituição. O Ministério das Finanças tinha aqui um papel particular a assumir neste assunto. Claro que tem de fazer isto em trabalho conjunto com a tutela setorial que tem aqui uma importância muito significativa na escolha da administração, tem de ser partilhado. Não tendo sido feito e não tendo sido colocado para decisão também do Ministério das Finanças, o meu entendimento é que deveria ter sido feito. Foi um erro da parte administração da TAP.

Tem a certeza que não chegou essa informação ao seu ministério?

Eu não decidi sobre este assunto. O secretário de Estado também veio confirmar que não lhe foi colocada esta questão.

Já tinha havido processos anteriores de indemnizações de administradores da TAP em que o mecanismo de transmissão de informação não tenha falhado como desta vez?

Na TAP não tenho conhecimento e tudo o que é feito é sempre feito ao abrigo quer do que é aplicável aos dirigentes da administração pública quer do que é aplicável, no caso dos gestores públicos, ao estatuto do gestor público.

Não se lembra, então, de ter tido anteriormente de decidir sobre um caso de uma indemnização na TAP?

Não me recordo.

A verdade é que Alexandra Reis depois também foi nomeada para a NAV, já com a tutela de Medina. Não era natural que para esta nomeação houvesse um pedido de informação do Ministério das Finanças. Isso é uma prática?

É natural que, chegando um currículo que do ponto de vista objectivo é bastante bom, o Ministério das Finanças não tenha nada a opor.

Mas no currículo também consta uma rescisão e uma indemnização…

Tanto quanto sei não havia conhecimento dessa indemnização nessa altura.