Melhorar resultados eleitorais do PCP? “Isso não depende” de Paulo Raimundo

E reconquistarem eleitorado também.

Naturalmente, o elemento eleitoral tem que ser ponderado, mas não é em função dele. Isso conduziria à circunstância de estarmos a intervir apenas com a perspetiva daquilo que pode vir a acontecer em 2026. É agora que as questões têm de ser tratadas.

Mas esse trabalho, na verdade, é preparar o terreno eleitoral para 2026.

No imediato temos estas exigências e o conteúdo da nossa conferência aponta precisamente isso. O primeiro desafio é essa capacidade de diálogo que está colocada não apenas ao secretário-geral do PCP, mas ao PCP no seu conjunto. A necessidade de encontrar pontes com todos aqueles que, não sendo do partido e que precisamos de trazer para o nosso lado nestas lutas e são muitos mais do que eventualmente alguns podiam estar à espera. Há muitos desiludidos do PS que nos últimos tempos têm percebido que nós tínhamos razão em Outubro de 2021. Isso não se faz sem diálogo, sem ouvir opiniões diferentes das nossas, para as integrar numa síntese relativamente ao caminho que é preciso fazer.

Esse trabalho é necessário e coloca-se do ponto de vista político mais geral e da intervenção política mais diária. As circunstâncias de hoje são muito diferentes das que existiam em 2015, mas tem de haver uma alteração da correlação de forças que seja efetivamente mais favorável aos trabalhadores e ao povo. Para isso temos de voltar a ter um trabalho de contacto, de influência junto de outros, ultrapassando as nossas fronteiras.

O facto de Paulo Raimundo não estar no Parlamento é uma dificuldade acrescida para a atuação enquanto secretário-geral (SG)?

É uma circunstância diferente. Não sei se será exatamente uma dificuldade para a sua afirmação como SG, porque pode ser compensada de outras formas. Há alteração em momentos mais relevantes da discussão política no Parlamento: [não estará] no OE, nos debates com o primeiro-ministro.

Até porque o Parlamento neste momento perdeu a centralidade com a maioria absoluta do PS.

Com uma maioria absoluta, o trabalho de fiscalização na AR fica comprometido com o rolo compressor da maioria absoluta e, por outro lado, não há nada que a maioria absoluta faça na AR que não seja com a chancela do Governo, naturalmente, o centro da atenção desloca-se novamente para São Bento, para o Governo.

Mas para o PCP a centralidade desloca-se para a rua e para a luta social.

Não se desloca porque nunca deixou de estar lá. A intervenção diária, a intervenção social, a luta quer dos trabalhadores quer das populações, nunca deixou de ser um elemento central que determina o andamento que as coisas podem ter.