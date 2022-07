​Leão apoia-se no "prestígio europeu" de Costa na eleição para o fundo de resgate

A questão do financiamento do ISCTE e ainda sobre a sua tutela tem algum efeito no processo de eleição?

Não tem qualquer importância. Nunca houve qualquer questão sobre o assunto e nós já expressámos todos esclarecimentos sobre o assunto. Não tive qualquer intervenção sobre o assunto. Houve muitas entidades que foram financiadas pelo Ministério das Finanças.

E já percebemos que para si é um assunto encerrado. Sente que foi protegido por uma maioria absoluta do PS?

Nós mostrámos toda a disponibilidade para prestar declarações que foram necessárias. Ficou claro que, para efeitos de financiamento por aluno, o ISCTE é a universidade que menos recebe do Orçamento de Estado.

Onde é que considera mais óbvia no curto prazo, a aplicação do fundo de resgate do organismo de fundo? Países de Leste, a Polónia, a Hungria?

Este mecanismo assume especial importância no contexto de grande incerteza. A inflação elevada implicou que o Banco Central Europeu tivesse anunciado que iria criar um novo instrumento de natureza extraordinária para lidar com a questão da fragmentação financeira que estava a acontecer na zona euro.

Não antevê que Portugal possa vir a necessitar deste fundo a prazo?

Portugal está numa trajetória muito positiva. Espera-se que Portugal vá também beneficiar do trabalho que está a ser feito. As agências de rating já estão a sinalizar isso.

Houve algumas melhorias, mas foram graduais porque ainda estamos num contexto muito incerto. Do ponto de vista financeiro, o que vejo como mais provável é Portugal sair do pódio dos países com dívida pública mais elevada da União Europeia já no próximo ano e caminhar até aos 100% até 2026 e ter melhorias significativas no rating.