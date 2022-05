Jorge Moreira da Silva. ​“Com a solução de Luís Montenegro o PSD fica mais pequeno”

Não é isso que os militantes querem para chegar ao poder?

Espero que os militantes percebam que, com a solução de Luís Montenegro, vamos ficar mais pequenos. E com a minha solução vamos crescer. É fazer as contas. Não é só uma questão de princípio, mas neste caso é, ainda por cima, uma questão de eficácia eleitoral. Não havendo uma noção clara da parte dos eleitores que de não há qualquer possibilidade de entendimento entre o PSD e o Chega, os eleitores do Chega que expressam voto de protesto não sentirão necessidade de votar no PSD para retirar o PS do Governo porque acharão que não há nenhum problema em votar no Chega porque amanhã nos podemos entender.

Essa estratégia de Montenegro vai impedir o PSD de batalhar por uma maioria absoluta?

Estou perfeitamente convencido disso. Até porque os eleitores de centro, se sentirem que há o risco de um qualquer entendimento com o Chega, não votarão no PSD. Considero que esta linha vermelha que traço é importante do ponto de vista dos princípios, mas é uma linha vermelha fundamental para o PSD ter maioria. O PSD precisa de ter dois milhões e 300 mil votos para ter maioria absoluta. Neste momento temos um milhão e 600 mil votos. Se o PSD for ambíguo na relação com o Chega não cresce nem à direita nem cresce à esquerda. Não tenho nenhuma obsessão com o Chega, tenho é obsessão com princípios e valores e com retirar o PS do Governo para que o PSD possa ter uma maioria absoluta. Esta posição de relativismo face ao Chega afeta os valores e integridade do PSD e condena o PSD a ficar muitos, muitos anos na oposição.

Que avaliação faz até agora do trabalho de Paulo Mota Pinto na liderança da bancada?

Faço uma excelente avaliação. Paulo Mota Pinto é um político experimentado e com uma grande credibilidade externa. Foi eleito por uma larguíssima maioria no Parlamento e tem feito um excelente lugar.