Eutanásia. Menezes Leitão quer Marcelo a pedir fiscalização preventiva ao TC

A Ordem dos Advogados deu parecer negativo ao projecto do BE sobre morte medicamente assistida. Imagino que se lhe for pedida opinião sobre o projecto do PS, que é quase idêntico, se pronuncie no mesmo sentido?

É provável que sim. Embora compreendamos o desejo dos doentes terminais em terminar com o seu sofrimento, isso coloca problemas éticos muito complicados. Corremos o risco de as pessoas começarem a achar que estão a mais e solicitarem esse tipo de intevenção.

Depois de o diploma aprovado na Assembleia da República chegar a Belém o Presidente deve pedir a sua fiscalização preventiva?

Sim, e esses pedidos deviam acontecer com mais frequência. Porque a apreciação política do Presidente não se deve sobrepôr à apreciação constitucional dos diplomas. Evitava-se assim que vários anos depois de uma lei estar em vigor venha a ser declarada inconstitucional.

Descobriu-se recentemente que a procuradora do Football Leaks se tinha reunido com inspectores da Judiciária que iam testemunhar em tribunal para "afinar" os seus depoimentos. O que acha deste tipo de procedimento?

Não me vou pronunciar sobre o processo em curso. O que posso dizer quanto ao contacto com testemunhas é que os advogados têm regras deontológicas estritas no sentido de não as contactar com o objetivo de as influenciar. Quero acreditar que as mesmas regras vigoram para os procuradores, por serem essenciais para a prova ser espontânea e efectiva. Sob pena de poder haver contaminação da prova.