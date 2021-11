Jorge Cordeiro. “Dar maioria absoluta ao PS seria premiar quem merece ser castigado”

Jorge Cordeiro, membro da comissão política do PCP e um dos elementos da equipa de com o Governo nos últimos seis anos, está convencido que António Costa fez bluff nessas negociações, porque queria eleições legislativas antecipadas e acusa mesmo o PS, em entrevista ao à Renascença e ao jornal Público, de se apropriar “indevidamente” de propostas do PCP, como o aumento extraordinário das pensões, para as incluir no programa eleitoral com que se apresentará ao eleitorado nas eleições de 30 de janeiro.

Qual vai ser a estratégia do PCP para a campanha eleitoral?

Temos uma oportunidade para perguntar aos cidadãos aquilo que querem decidir para as suas vidas, condições de trabalho. Nesse sentido, as eleições são uma oportunidade para o reforço da CDU com a garantia de que com mais deputados poderemos ter melhores condições para assegurar uma trajetória e política no país que valorize salários, direitos e o SNS.

Como vão tentar combater o discurso do PS de culpabilização do PCP e do Bloco pelas eleições antecipadas?

A única culpa que poderemos ter é a de não nos conformarmos com respostas insuficientes e de querermos que sejam concretizadas, num momento em que existem possibilidades para o fazer. Creio que está evidenciado que o PS tinha um objetivo: alcançar a maioria absoluta, porque imagina que com essa maioria absoluta pode ficar mais livre para fazer aquilo que quiser.

Acha então que o Governo quis criar uma crise política?

Acho que sim. O PS, em momentos diversos, por ausência de resposta, a partir de determinado momento, não sei se antes ou depois de o próprio Presidente da República ter estendido essa passadeira, quis vitimizar-se, atribuindo a terceiros responsabilidades que são suas e ambicionar aquilo que pensa alcançar e que, na nossa opinião, seria mau para o país.

Em entrevista ao Público e Renascença, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares insinuou que o PCP estava à procura de um pretexto para chumbar o OE, ou seja, a subir demasiado a parada para a corda se partir. Porque é que ambos os lados têm a perceção de que a outra parte quis ir para eleições?

Isso resulta da forma como as negociações se fizeram e como cada um procurou responder aos problemas. Nós colocámos em cima da mesa meia dúzia de questões absolutamente essenciais, umas diretamente relacionadas com o OE, outras que, não sendo relacionadas, pesam decisivamente nas condições de vida dos portugueses. Encontrámos da parte do PS uma persistente resistência e algumas aproximações tímidas. Nos aspetos cruciais o PS teimava em não nos ouvir.

O salário mínimo nacional (SMN) e a Segurança Social?

Não se pode resumir a isso. Colocámos à cabeça as exigências sobre salvar o SNS. O PS neste campo respondeu-nos de forma absolutamente marginal, compromissos para se estudar soluções, admitir experiências-piloto, retardar a efetividade dessas soluções. No SMN, fomos ao ponto de propor um meio caminho: aumento em janeiro e outro a meio do ano para os 800 euros. O primeiro-ministro, na entrevista na segunda-feira, considerou isso irrealista. Nós achamos que é realista. Na caducidade das convenções coletivas, não há nenhuma razão para a sua não revogação. Em resumo, é uma caricatura colocar o problema em torno da diferença de posições sobre o SMN.