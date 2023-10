​"Hamas e Irão já são ganhadores numa guerra que não traz nada de bom para a Europa"

Essa é uma questão antiga dentro do universo palestiniano. Esta incursão tem o efeito de deteriorar de forma radical a posição de Autoridade Palestiniana ( AP) face ao Hamas dentro do mundo palestiniano ? Fica a AP ferida de morte na sua legitimidade como representante da causa palestiniana ?

Não sei se sairá ferida de morte, porque isto pode ter muitos desenvolvimentos, mas perdeu mais uma vez o protagonismo e não vai ser, tudo indica, um interlocutor com peso nesta questão. Ou seja, todas aquelas tendências que já estavam aqui em marcha serão acentuadas. Aliás, penso que esse é mesmo um dos objetivos estratégicos do Hamas. Há aqui uma questão crítica: porque é que isto acontece exatamente nesta altura ? Podemos dizer com razão que no conflito israelo-palestiniano, a violência e a possibilidade de um conflito de maior dimensão estão sempre latentes. Mas este ano também houve vários episódios -ligados até à Mesquita de Al Aqsa - são invocados até pela justificação dada pelo Hamas para esta ação feita de surpresa contra o Estado Israelita. Uma questão fundamental deste momento é o acentuar ainda mais da sua preponderância como organização dominante da causa. Uma outra é seguramente também aqui uma vingança, até por razões porventura pessoais dos seus comandantes, porque muitos deles sofreram diretamente represálias nas famílias com todos estes confrontos com o Estado de Israel. O terceiro objetivo - talvez o mais problemático a nível Internacional e para toda a estabilidade do Médio Oriente – é alterar completamente as dinâmicas políticas que estavam em marcha, que se tinha percebido que lentamente estavam a favorecer Israel e a possibilidade de gradualmente ser reconhecido como Estado.

O que estava em curso eram vários movimentos. Havia uma aproximação entre o Irão e a Arábia Saudita, mas também uma ligação crescente entre Arábia Saudita e Israel, para uma certa normalização de relações. Isto num pano de fundo de influências externas sobre esta matéria. Sabemos que a China estava muito interessada no acordo entre o iranianos e sauditas. E havia a perceção de que esta acalmia nas relações entre sauditas e israelitas seria importante também para os EUA, num contexto ainda de guerra na Europa. Pensa que o ataque do Hamas está em linha com a estratégia de degradação da presença dos EUA e do Ocidente na região, com o Irão a ganhar preponderância tendo também como pano de fundo uma outra ordem internacional fora do espectro ocidental ?

Esses fatores são centrais e levantam interrogações realmente muito importantes. Mesmo com algumas reservas sobre o que os acontecimentos forem mostrando, isto objetivamente favorece largamente o Irão e todos os países e movimentos que se opõem a uma solução que estava a funcionar e que na realidade favorecia Israel em detrimento dos palestinianos e também, reflexamente, os Estados Unidos e talvez o Ocidente mais em geral. Não há dúvida que isto inverteu politicamente essa situação politicamente. Aqui o Hamas e o Irão já são ganhadores políticos, de um ganho que , pelo menos no imediato, não é reversível. Pode até ser militarmente esmagado, mas politicamente este ganho já vai aqui ficar, porque, na realidade, torna extraordinariamente difícil para os países árabes – como é o caso da Arábia Saudita - avançar diplomaticamente num caminho de normalização com Israel.

O que se perspetiva nesta altura é uma retaliação em força, provavelmente até numa dimensão superior a outras anteriores a este conflito, que naturalmente vai provocar imenso sofrimento e vítimas do lado dos palestinianos. Face à pressão da opinião pública Internacional e do mundo árabe, será impossível ir por aí nos próximos tempos e, neste sentido, essa linha política já ganhou. Claro que isto coloca também um problema também ao governo norte americano, porque apostou bastante – e estava a ter aparentemente até algum sucesso - neste entendimento e nas negociações nos bastidores. Esta última linha política maior era uma aproximação, nomeadamente com a Arábia Saudita, com uma inversão grande também dos Estados Unidos e de Joe Biden, depois de tudo o que tinha dito também da Arábia Saudita e dos seus governantes. Havia aqui alguns resultados do ponto de vista diplomático, com a Arábia Saudita poder estar a preparar um futuro reconhecimento de Israel, restando sempre a incógnita de quando faria isso efetivamente.