As incógnitas de uma nova Guerra Fria aquecida pela falta de gás

Vai a Rússia conquistar Kiev? É a principal incerteza a desfazer nas próximas horas e dias. Moscovo sabe bem o que é batalhar em Kiev. Há 80 anos e seis meses as tropas soviéticas foram cercadas por Hitler, o "exército vermelho" resistiu arduamente até capitular e perderam-se 600 mil vidas nesse Verão de 1941.

Arnaut Moreira, major-general na reserva, lembra que o poder aéreo russo desiquilibra a balança e expõe o exército ucraniano às agressões inimigas. Mas a esperança pode residir em cidades como Kiev.

"Há apenas um factor equilibrador quando existe um desiquilibrio potencial imenso de forças: são as cidades. Grande parte do poder militare terrestre sofre um atrito imenso em contacto com as cidades. Os campos de tiro são muito reduzidos. Há muitas possibilidades de criar armadilhas dentro de uma cidade. Há muitos esconderijos de onde se podem fazer ataques com mísseis anti-carro. Em último caso, a resistência ucraniana terá que passar para dentro das cidades. Esse é o elemento nivelador de potenciais entre antagonistas com potencial de combate muito desigual numa guerra actual", explica este especialista em geoestratégia.

Existem outros precedentes históricos na mente de um militar. Nuno Pereira da Silva, coronel de infantaria na reserva, foi assessor militar da NATO no Iraque e conhece bem o contexto de uma situação volátil de conquista de cidades, ainda que por vezes a capital seja paradoxalmente mais fácil de controlar.

"Isto depende da resistência dos civis e exército. Se for como em Madrid na Guerra Civil demorará muitos anos. Se a resistência armada for como em Bagdad , onde estive, vai ser uma tomada fácil. Penso que os ucranianos vão vender cara a sua pele e vai ser difícil controlar Kiev. Se cair Kiev, é provável que venham a surgir bolsas de resistência no país. Portugal também resistiu às Invasões Francesas sempre com acções de guerrilha", exemplifica este antigo assessor do Instituto de Defesa Nacional.