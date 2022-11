Apoio de 125 euros é "muito pouco". "Há fome" e pedidos de ajuda aumentaram "entre 30% a 40%"

Estamos a falar de pessoas que trabalham ou que um dos membros do casal trabalha, mas que os rendimentos não chegam para fazer face às despesas…

Exatamente, muitos que, para mitigar a fome dos filhos, prescindem da sua refeição normal.

É sobretudo ao nível da alimentação que radica o vosso apoio ou têm outras valências que têm também muita procura?

Começamos por alimentação e distribuição de roupa. Hoje, nós, com a ajuda de muitas famílias também, temos outros tipos de carências: temos de pagar rendas, eletricidade, água ou gás, principalmente também a questão da saúde, a medicação e até algumas consultas, porque as pessoas realmente não têm capacidade.

Essa ajuda no pagamento de faturas tem aumentado muito?

A percentagem, concretamente, não poderei dizer, mas devo dizer que, sem me enganar muito, 30% ou 40% à vontade aumentaram, porque os pedidos são cada vez maiores e as dificuldades vão começando a ser sentidas pelas próprias conferências, pelos seus membros, porque também se vão esgotando os recursos de que dispõem. Claro, contamos com a ajuda dos párocos em muitas das nossas conferências e também da boa vontade das pessoas que frequentam as igrejas e que, com os seus poucos haveres, nos ajudam também a mitigar esta situação.

Relativamente à habitação e a rendas, tivemos ainda há pouco tempo a antecipação de uma situação que poderia vir a ocorrer, por parte de um especialista no combate à pobreza, Farinha Rodrigues, que nos dizia que perante este congelamento das rendas de aumento de 2%, muitos proprietários poderiam não renovar os contratos de arrendamento. Já chegou alguma preocupação a este nível?

Também, é uma situação a que nós estamos atentos e que tentaremos também minimizar, dentro das nossas possibilidades.

Voltando à questão da alimentação, que é uma das preocupações básicas, já começa a haver situações de fome? Onde é que têm detetado mais dificuldades?

Há muitas situações de fome, as conferências recorrem ao Banco Alimentar, mas reconhecemos que as dificuldades são cada vez maiores e há zonas do nosso país com graves problemas de falta de alimentação.

Quais são essas zonas?

Poderia indicar as zonas mais do Interior e algumas zonas também do Sul do país. Não estou a dizer que nas outras zonas não existam algumas em que as situações são mais agudizadas, até nas grandes cidades.

E no terreno, não sentem falta de articulação entre as diversas entidades públicas e privadas que promovem a ajuda?

Temos situações em que a colaboração das autarquias é extraordinária, aqui na zona de Lisboa, do Porto e outras. Na grande maioria, as autarquias, as câmaras municipais e as juntas de freguesia colaboram imenso connosco e prestam imensos serviços e ajudam -nos muito, principalmente na questão da medicação e também na alimentação.