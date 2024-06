Descida ao concelho do país com menos acesso a fundos europeus

“Este projeto pretende fazer um levantamento do que são as necessidades dos empresários em nome individual e das microempresas, para perceber quais as fragilidades que têm na transição digital. Concretiza-se nas coisas mais simples como ter um site ou construir um marketplace. Depois deste projeto temos a legitima expetativa de aumentar a nossa influência no tecido empresarial”, descreve.

"Temos 20 quilómetros de frente ribeirinha e o desassoreamento do rio seria uma das grandes prioridades. Podíamos ter outros acessos via marítima, mas são investimentos de grande envergadura e que envolvem muito dinheiro", Sara Silva, vice-presidente da Câmara da Moita.

Mais próximo da zona ribeirinha, está o Pátio Tejo, uma unidade que se dedica à organização de passeios equestres numa praia das imediações. São 20 cavalos que em quatro anos já serviram mais de 10 mil visitantes.

A líder do projeto, Margarida Proença, retrata também ela o universo empresarial local como frágil e reduzido e que ainda olha para os fundos europeus como algo cujo trabalho que dá em conseguir não compensa o ganho.

“Confesso que as pessoas da Moita com que comunico, quando falamos deste tipo de apoio, a ideia da burocracia vem sempre ao de cima e as pessoas não estão disposta a isso. Isto é o que se ouve”, garante. No entanto, Margarida diz que os contactos práticos que teve com projetos de financiamento de fundos comunitários desmentem estas ideias. “Já vi alguns projetos e formas de candidatura e não me parecem difíceis”, sublinha.