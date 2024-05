Quase todas as crianças pobres não entram na creche

Oito em cada dez crianças pobres não têm acesso a uma creche e, entre os quatro e os sete anos, os menores mais pobres são as que menos frequentam o pré-escolar. Esta é uma das conclusões do relatório Portugal Balanço Social 2023, elaborado por três investigadores da Nova Business School.

“A escolaridade tem um papel importante na mitigação da transmissão intergeracional da pobreza”, alertam os responsáveis pelo estudo.

A medida das creches gratuitas implementada em 2022, não tem ainda repercussão nestes números agora divulgados. “Vamos ter de esperar uns anos para que isso se veja nos dados”, defende à Renascença, Susana Peralta, uma das investigadoras responsáveis pelo relatório.

“É uma medida muito meritória [as creches gratuitas], mas ainda não se veem resultados no curto prazo”, acrescenta.

A investigadora defende ainda que além de a creche não chegar a todas as crianças, são as que mais precisavam as que menos acesso têm.