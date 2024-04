Um francês a liderar, 800 americanos e uma portuguesa. Quem são os mais ricos do mundo?

EUA têm mais de 800 mega ricos, Brasil com mais que França e Reino Unido

Na lista dos países com mais multimilionários destacam-se os Estados Unidos, com 813 figuras na lista da Forbes, seguido da China, com 406 no seu próprio território, aos quais se juntam ainda 67 de Hong Kong e um de Macau.

No terceiro lugar está a Índia, com 200 multimilionários com mais de mil milhões de euros de fortuna.

O país europeu com mais mega ricos é a Alemanha, com 132, seguido da Rússia, com 120. O número de multimilionários de Moscovo está agora acima do que estava antes da invasão russa da Ucrânia: em 2021 era de 117, mas baixou para os 83 no ano de início da guerra, subindo ligeiramente para os 105 no ano passado e restabelecendo-se com 120 este ano.

No top-10 destaca-se ainda o Brasil, com 69 multimilionários, mais do que países como Reino Unido (55) ou França (53).

Ao todo, são 79 os países com figuras multimilionárias. O continente mais representado são as Américas do Norte e do Sul juntas, com 993 na lista, seguido da Ásia com 992, e da Europa com 717. Oceânia tem apenas 52, a maioria da Austrália, enquanto África tem representados 27 mega ricos.

O território com maior proporção de multimilionários em relação à sua população é a cidade-estado do Mónaco, com três mega ricos entre 39 mil pessoas: ou seja, uma em cada 13 mil pessoas tem uma fortuna superior a mil milhões de dólares.