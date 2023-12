Amigos do ambiente, mas também do eficiente? Como os centros de dados estão a reduzir a pegada carbónica

Vento, sol e água ajudam Portugal

Porém, as temperaturas amenas não retiram potencial a Portugal para se tornar pioneiro e criar um ecossistema de centros de dados sustentáveis. Segundo García, a chave pode passar por combinar diferentes tipos de energia renovável, como solar e eólica – o que “muitas vezes já se provou ser a medida mais eficiente para garantir um consumo 100% sustentável 24 horas por dia”.

É precisamente esse o objetivo da Oni Portugal, dona de dois centros de dados (um em Lisboa e outro no Porto) que funcionam na totalidade à base de energia renovável. Carlos Piedade Pereira, diretor de tecnologia da empresa explica que a estratégia de sustentabilidade também aumenta a eficiência da empresa.

“Procura-se sempre que o arrefecimento seja feito à base de energia verde – energia eólica, energia hídrica e, nos últimos tempos, também com um grande enfoque na energia fotovoltaica. Mas mais do que arrefecer as salas, queremos fazê-lo de forma eficiente e garantir que o arrefecimento ocorre da forma mais rápida possível”, clarifica.