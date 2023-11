Mário Centeno pode ser demitido do cargo de Governador do Banco de Portugal?

E esse pedido é vinculativo?

Não. E um pedido do Governo para esse efeito levaria a uma enorme disputa jurídica nas instituições europeias.

“O governador em causa ou o Conselho do BCE podem interpor recurso da decisão de demissão para o Tribunal de Justiça com fundamento em violação do presente Tratado ou de qualquer norma jurídica relativa à sua aplicação. Esses recursos devem ser interpostos no prazo de dois meses a contar, conforme o caso, da publicação da decisão ou da sua notificação ao recorrente ou, na falta desta, do dia em que o recorrente tiver tomado conhecimento da decisão”, lê-se no n.º 2 do artigo 14.º dos Estatutos do SEBC/BCE.

O que está a acontecer neste momento, em relação à alegada conduta de Centeno?

A comissão de ética do Banco de Portugal reúne já esta segunda-feira para avaliar a conduta do governador Mário Centeno, depois de ter sido proposto pelo ainda primeiro-ministro junto do Presidente da República para liderar o Governo socialista.

Que efeitos práticos poderá ter a avaliação da Comissão de Ética?

Rui Vilar preside a esta comissão e terá de reportar as suas conclusões ao Banco Central Europeu, que deverá fazer a sua própria avaliação no respetivo Conselho de Ética.