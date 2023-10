"As pessoas vão adaptar-se", mas "Inteligência Artificial pode tornar-se incontrolável"

Já todos ouviram falar da ferramenta de inteligência artificial ChatGPT, mesmo que nem todos saibam como funciona. Depois há aqueles que já usam esta ferramenta, mas limitam-se a digitar perguntas no computador, sem nenhum objetivo prático.

No livro “ChatGPT e Inteligência Artificial – Aplicações na era digital” (Actual), Fábio Hirota explica, numa linguagem simples, como pode explorar o potencial do ChatGPT, mesmo sem conhecimentos técnicos. Mostra que ele pode fazer muito mais do que criar texto, fornecer informação ou desenvolver códigos de programação.

Em declarações à Renascença, o autor não lhe chama um manual, prefere descrever este livro como “uma referência de dicas ou uma ferramenta” para melhorar a utilização do ChatGPT.

Fábio Hirota mostra que pode não ficar apenas pelas receitas, mas aprender também a cozinhar. O ChatGPT escreve poemas ou guiões, pode sugerir treinos de fitness, resolver equações de matemática, identificar e solucionar problemas ou ensinar línguas novas.

O autor apresenta ainda alternativas ao ChatGPT, gratuitas e pagas. Reserva um capítulo só para comparar a ferramenta desenvolvida pela Open AI com o grande rival, o BARD, lançado este ano pela Google.

Foram construídos com algoritmos diferentes. Para o autor, o ChatGPT é melhor para programação, por exemplo, enquanto o BARD se destaca na conversação e interação, porque utiliza informações mais atualizadas. Fábio Hirota não escolhe um preferido e acrescenta que “vai ser uma briga de gigantes”.